Это достойный ответ на заявления Путина: чем НАТО поможет Украине
Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. Североатлантический альянс может существенно помочь нашей стране и обеспечить ее безопасность.
Об этом 24 каналу сказал военный аналитик, бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко. Он подчеркнул, что НАТО является наиболее мощной военной системой, которая позволяет обеспечить коллективную оборону ее члену-участнику.
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Готова ли Украина к вступлению в НАТО
Рыженко отметил, что с военной точки зрения Украина была готова к вступлению в НАТО еще много лет назад. Но это не только военный блок, но и военно-политический блок. Там есть много критериев политического характера, а также экономического и законодательного.
Страна очень тщательно проверяется на предмет того, готова она или нет. Потому что это действительно комплексный чек-лист, который обязывает ко многим спектрам. Но предоставляет и возможности коллективной обороны,
– подчеркнул военный аналитик.
Он отметил, что Финляндия и Швеция до февраля вообще не думали о вступлении в НАТО. Но, посмотрев на сложившуюся в Европе парадигму, они приняли правильное решение. И, как известно, их путь в НАТО очень короткое время и сейчас эти страны уже находятся на финальных стадиях.
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Как НАТО может помочь Украине
Рыженко считает, что озвученное решение Украины о вступлении НАТО согласовывалось с руководством самого Альянса. Ведь то, что сейчас делает Украина, Вооруженные Силы и украинский народ, показывает, как нужно защищаться, и демонстрирует выбор свободы.
Я думаю, это каким-то образом влияет на политическое руководство НАТО, несмотря на то, что у нас есть еще над чем работать.
– сказал экс-заместитель начальника штаба ВМС.
По его мнению, НАТО сейчас – действительно наиболее мощная военная система, позволяющая обеспечить коллективную оборону ее члену-участнику. Его бюджет в 15 раз превышает российский.
Если говорить о качественных показателях, то НАТО имеет наиболее развитые тактики и операционное искусство по применению вооруженных сил и наиболее продвинутые технологии.
– заметил он.
По его словам, если даже они не производят какое-либо оружие, то сотрудничают со странами, производящими такое технологическое вооружение. Украине же сейчас очень тяжело из-за экономического фактора, ведь наш военный бюджет в 15 раз меньше российского.
Думаю, что это достаточно достойный ответ на решение, которое было сформировано в Москве о якобы присоединении наших территорий, их окраске в статус принадлежности к Российской Федерации,
– подчеркнул Рыженко.
Военный аналитик добавил, что для Украины это был бы очень положительный вариант. Он действительно надежен и реально обеспечил бы безопасность нашей страны.
Заявка Украины на вступление в НАТО: что известно
- 30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже прошла свой путь в НАТО. Поэтому наша страна подает заявку в Североатлантический альянс.
- В Кремле возникла паника из-за такой новости. Представительница министерства иностранных дел России Мария Захарова в традиционном тоне оккупантов заговорила об убийцах-мясниках и "загнивающем Западе".
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический союз неуклонно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Решения о вступлении нашей страны в НАТО будут принимать все его члены.
- В то же время ряд членов Альянса уже заявил о поддержке. К примеру, о поддержке вступления Украины в НАТО заявили Канада и страны Балтии.
- В США считают, что процесс вступления Украины в НАТО нужно рассматривать в другое время. В Штатах также считают, что сейчас нужно поддерживать Украину "на месте".