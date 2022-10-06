Членство в НАТО – всегда политическое решение, – глава миссии Украины о перспективах вступления
Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. Приобретение страной членства в Североатлантическом альянсе в целом является политическим вопросом.
Об этом 24 каналу сказала глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко. Она подчеркнула, что хорошим доводом для всех стран-членов Альянса будет победа Украины в войне.
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Членство в НАТО – политическое решение
Галибаренко отметила, что обязательным условием принятия в НАТО является то, что страна должна соответствовать его критериям. Как таковых этапов прохождения заявки на вступление в Альянс нет.
Членство в НАТО это по факту и в конечном счете всегда политическое решение,
– сказала глава миссии Украины при Альянсе.
Она напомнила, что публично вступление Украины в НАТО уже поддержали десять государств. Есть также государства, которые пока не высказались публично относительно нашей заявки, но членство Украины в Альянсе они поддерживают.
Разница между позицией государств состоит в том, что выдвигаются разные временные рамки,
– заявила Галибаренко.
То есть, добавила она, государство может поддерживать членство Украины в целом, но сейчас партнеры нашей страны откровенно говорят, что, вероятно, во время войны этого не может произойти по объективным причинам.
Какой аргумент будет лучшим
Галибаренко подчеркнула, что хорошим аргументом для всех стран-членов НАТО станет победа Украины в войне. Так она покажет, что имеет лучшие Вооруженные Силы, способные внести свой вклад в безопасность всего Североатлантического альянса.
Это, кстати, является одним из так называемых критериев на членство. Второй момент, за который нас приветствуют партнеры, – это то, что даже во время войны мы продолжаем реформы, которых от нас ждут,
– заявила она.
Глава миссии Украины при НАТО добавила, что Украина должна продолжать работу по этому направлению. Ведь это залог нашего успеха.
Какие перспективы вступления Украины в НАТО и что станет лучшим аргументом: смотрите видео
Каким критериям должна соответствовать страна
Галибаренко отметила, что критерии принятия страны в Североатлантический альянс являются военными и политическими.
Если говорить в целом о политических. Это то, что страна-кандидат должна иметь функционирующую демократическую систему с верховенством права.
– отметила глава миссии Украины при НАТО.
По словам Галибаренко, эти критерии примерно схожи с теми, которые к Украине выдвигает Европейский Союз.
Военным критерием, добавила она, является обеспечение взаимосовместимости и взаимооперативности Вооруженных Сил Украины, готовность и возможность внести свой вклад в общую безопасность.
Что означает вступление по ускоренной процедуре
Галибаренко пояснила, что подача Украиной заявки на вступление в НАТО по ускоренной процедуре подразумевает, что мы теперь не претендуем на План действий по членству (ПДЧ). Ранее в Альянсе заявляли, что без его выполнения подача заявки невозможна.
Но, как мы посмотрели в случае с Финляндией и Швецией, это не проблема. То есть они обошли этап ПДЧ,
– сказала глава миссии Украины при НАТО.
Она добавила, что сейчас Украина считает, что противостояние с Россией и то, что ВСУ защищают, по сути, восточный фланг НАТО, дает нам право выходить на другой этап и идти сразу через подачу заявки на членство.
Галибаренко добавила, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя членство Украины, говорит общими фразами, потому что не может озвучивать политическую волю стран-членов, пока не будет согласия всех 30 государств.
Заявка Украины на вступление в НАТО: что известно
- 30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже прошла свой путь в НАТО. Поэтому наша страна подает заявку в Североатлантический альянс.
- В Кремле возникла паника из-за такой новости. Представительница министерства иностранных дел России Мария Захарова в традиционном тоне оккупантов заговорила об убийцах-мясниках и "загнивающем Западе".
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический союз неуклонно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Решения о вступлении нашей страны в НАТО будут принимать все его члены.
- В то же время ряд членов Альянса уже заявил о поддержке. К примеру, о поддержке вступления Украины в НАТО заявили Канада и страны Балтии.
- В США считают, что процесс вступления Украины в НАТО нужно рассматривать в другое время. В Штатах также заявили, что сейчас нужно поддерживать Украину "на месте".