Членство в НАТО – всегда политическое решение, – глава миссии Украины о перспективах вступления

Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. Приобретение страной членства в Североатлантическом альянсе в целом является политическим вопросом.

Об этом 24 каналу сказала глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко. Она подчеркнула, что хорошим доводом для всех стран-членов Альянса будет победа Украины в войне.

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Членство в НАТО – политическое решение

Галибаренко отметила, что обязательным условием принятия в НАТО является то, что страна должна соответствовать его критериям. Как таковых этапов прохождения заявки на вступление в Альянс нет.

Членство в НАТО это по факту и в конечном счете всегда политическое решение,

– сказала глава миссии Украины при Альянсе.

Она напомнила, что публично вступление Украины в НАТО уже поддержали десять государств. Есть также государства, которые пока не высказались публично относительно нашей заявки, но членство Украины в Альянсе они поддерживают.

Разница между позицией государств состоит в том, что выдвигаются разные временные рамки,

– заявила Галибаренко.

То есть, добавила она, государство может поддерживать членство Украины в целом, но сейчас партнеры нашей страны откровенно говорят, что, вероятно, во время войны этого не может произойти по объективным причинам.

Какой аргумент будет лучшим

Галибаренко подчеркнула, что хорошим аргументом для всех стран-членов НАТО станет победа Украины в войне. Так она покажет, что имеет лучшие Вооруженные Силы, способные внести свой вклад в безопасность всего Североатлантического альянса.

Это, кстати, является одним из так называемых критериев на членство. Второй момент, за который нас приветствуют партнеры, – это то, что даже во время войны мы продолжаем реформы, которых от нас ждут,

– заявила она.

Глава миссии Украины при НАТО добавила, что Украина должна продолжать работу по этому направлению. Ведь это залог нашего успеха.

Какие перспективы вступления Украины в НАТО и что станет лучшим аргументом: смотрите видео

Каким критериям должна соответствовать страна

Галибаренко отметила, что критерии принятия страны в Североатлантический альянс являются военными и политическими.

Если говорить в целом о политических. Это то, что страна-кандидат должна иметь функционирующую демократическую систему с верховенством права.

– отметила глава миссии Украины при НАТО.

По словам Галибаренко, эти критерии примерно схожи с теми, которые к Украине выдвигает Европейский Союз.

Военным критерием, добавила она, является обеспечение взаимосовместимости и взаимооперативности Вооруженных Сил Украины, готовность и возможность внести свой вклад в общую безопасность.

Что означает вступление по ускоренной процедуре

Галибаренко пояснила, что подача Украиной заявки на вступление в НАТО по ускоренной процедуре подразумевает, что мы теперь не претендуем на План действий по членству (ПДЧ). Ранее в Альянсе заявляли, что без его выполнения подача заявки невозможна.

Но, как мы посмотрели в случае с Финляндией и Швецией, это не проблема. То есть они обошли этап ПДЧ,

– сказала глава миссии Украины при НАТО.

Она добавила, что сейчас Украина считает, что противостояние с Россией и то, что ВСУ защищают, по сути, восточный фланг НАТО, дает нам право выходить на другой этап и идти сразу через подачу заявки на членство.

Галибаренко добавила, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя членство Украины, говорит общими фразами, потому что не может озвучивать политическую волю стран-членов, пока не будет согласия всех 30 государств.

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