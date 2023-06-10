Украина на саммите в Вильнюсе получит алгоритм вступления в НАТО, – Минобороны

10 июня 2023, 12:12
Читати новину українською

Источник:

Министерство обороны

Уже в июле этого года на саммите НАТО в Вильнюсе наше государство может получить алгоритм вступления в Североатлантический альянс.

Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов заявил, что на саммите в июле страны НАТО "выйдут на определенный порядок нашего вступления, которое будет зафиксировано". Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также Если не будет сигнала о нашем вступлении, нет причин там находиться, – Зеленский о саммите НАТО

По мнению Гаврилова, несмотря на консенсусный механизм принятия решений и право вето стран-членов Альянса, все же "больших проблем" с принятием решения по Украине не будет.

Есть все признаки того, что Украина получит то, что хочет в определенном формате,
– отметил заместитель министра.

Также добавил, что уже сейчас на саммите в Вильнюсе Украина четко должна понимать, что после войны в течение года – двух, после проведения определенных процедурных вещей мы будем членами НАТО.

Читайте также Не только Венгрия: кто может помешать вступлению Украины в НАТО

У Зеленского жестко ответили рупору Кремля

  • Недавно спикер бункерного диктатора Песков заявил, что Россия не допустит вступления Украины в НАТО.
  • В ОП сразу же отреагировали. Советник Ермака Михаил Подоляк подчеркнул, что суверенитет Украины – безусловный. Только наше государство определяет, куда, как и зачем оно вступает.
  • "НАТО – это обязательное и ближайшее будущее", – подчеркнул Подоляк.
  • Также он посоветовал России сосредоточиться на собственном послевоенном статусе.
Автор: Юлія Лобурак