Украина на саммите в Вильнюсе получит алгоритм вступления в НАТО, – Минобороны

Уже в июле этого года на саммите НАТО в Вильнюсе наше государство может получить алгоритм вступления в Североатлантический альянс.

Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов заявил, что на саммите в июле страны НАТО "выйдут на определенный порядок нашего вступления, которое будет зафиксировано". Об этом пишет 24 Канал.

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По мнению Гаврилова, несмотря на консенсусный механизм принятия решений и право вето стран-членов Альянса, все же "больших проблем" с принятием решения по Украине не будет.

Есть все признаки того, что Украина получит то, что хочет в определенном формате,

– отметил заместитель министра.

Также добавил, что уже сейчас на саммите в Вильнюсе Украина четко должна понимать, что после войны в течение года – двух, после проведения определенных процедурных вещей мы будем членами НАТО.

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