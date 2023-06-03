Зеленский рассказал, что говорит о том, что Украина не стреляет по России

Владимир Зеленский отметил, что война идет сугубо на территории Украины. Украинский лидер пояснил, что сейчас продолжается самая длинная и сложная сухопутная война за последние сто лет на европейском континенте.

Президент заявил в интервью для латиноамериканских СМИ, что война происходит не на территории России. По его словам, им хочется говорить, что что-то происходит на территории России, но это не так, пишет 24 Канал.

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Украина не атакует Россию

Ничего там (в России – 24 Канал) не происходит. Я скажу вам, что у нас есть некоторое оружие, которое мы не используем на территории России. Потому что США давали нам, например, HIMARS, которые мы не имеем права использовать на территориях других государств. Конечно мы сегодня говорим о России,

– заявил Зеленский.

Он уточнил, что мы используем оружие на временно оккупированных территориях Украины, поражая какие-то враждебные цели, склады с боеприпасами и прочее.

Что об этом свидетельствует

Вы ведь знаете уже Россию. Если бы мы сильно поражали цели на территории России, ну, поверьте, было бы очень много жертв. Ну, правильно же? Мы видим, что такое 50 – 100 ракет, когда оно прилетает за нами. Мы же видим, какие жертвы. Это видно,

– заявил украинский президент.

Владимир Зеленский добавил, что мы знаем, что такое Россия. Если бы у них были какие-то жертвы, то все информационное пространство было бы в этом. Президент заверил, что это факт.

"Они (россияне – 24 Канал) могут из мелочи сделать целый информационный пузырь", – пояснил Зеленский.

Что этому предшествовало