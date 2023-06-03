Президент заявив у інтерв'ю для латиноамериканських ЗМІ, що війна відбувається не на території Росії. За його словами, їм хочеться говорити, що щось відбувається на території Росії, та це не так, пише 24 Канал.

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Україна не атакує Росію

Нічого там (в Росії – 24 Канал) не відбувається. Я скажу вам, що в нас є деяка зброя, яку ми не використовуємо на території Росії. Тому що Сполучені Штати Америки давали нам, наприклад, HIMARS, які ми не маємо права використовувати на територіях інших держав. Авжеж ми сьогодні говоримо про Росію,

– заявив Зеленський.

Він уточнив, що ми використовуємо зброю на тимчасово окупованих територіях України, вражаючи якісь ворожі цілі, склади з боєприпасами та інше.

Що про це свідчить

Ви ж знаєте вже Росію. Якби ми потужно вражали цілі на території Росії, ну, повірте, було б дуже багато жертв. Ну правильно ж? Ми бачимо, що таке 50 – 100 ракет, коли воно прилітає по нас. Ми ж бачимо, які жертви. Це видно,

– заявив український президент.

Володимир Зеленський додав, що ми знаємо, що таке Росія. Якби у них були якісь жертви, то увесь інформаційний простір був би в цьому. Президент запевнив, що це факт.

"Вони (росіяни – 24 Канал) можуть з дрібниці зробити цілу інформаційну бульбашку", – пояснив Зеленський.

Що цьому передувало