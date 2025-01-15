Пойдет ли Украина на прямые переговоры с Путиным: в МИД дали ответ

Еще в 2022 году Украина официально приняла решение, что прямых переговоров с Владимиром Путиным быть не может. Сейчас позиция Украины остается неизменной.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в интервью "Европейской правде".

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Какая сейчас у Украины позиция относительно переговоров с Путиным

Новоизбранный президент США Дональд Трамп и представители его команды повторяют тезис о "скором окончании войны". Вероятно, одним из предложенных сценариев могут быть и прямые переговоры с российским президентом.

Вместе с тем Сибига отметил, что Украина не отказывалась от принципа не вести переговоры лично с российским диктатором Владимиром Путиным.

Так, это решение и сейчас действует. По состоянию на сегодня это решение СНБО действующее,

– подчеркнул Сибига.

Напомним, что в 2022 году Украина официально утвердила, что прямых переговоров с Путиным быть не может. 30 сентября 2022 российская армия цинично обстреляла Запорожье, выпустив по городу 16 ракет С-300. Тогда погибло 30 человек, среди которых – двое детей. Еще более 60 человек – пострадали в результате обстрела.

После этого на тот момент действующий секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что после таких циничных действий никаких переговоров с Путиным быть не может. Он также сообщил, что невозможность прямых переговоров с диктатором утвердили отдельным пунктом на заседании СНБО.

Через несколько дней, 4 октября 2022 года, Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о невозможности прямых переговоров с Путиным.