Мы не знаем, с чем россияне поедут в Стамбул, – Зеленский

В 1193 день полномасштабной войны Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам. Президент рассказал, как помогают нашему государству союзники и что делает сама Украина для победы над Россией. Также Зеленский высказался о предстоящих переговорах в Стамбуле.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Зеленского.

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Что сказал Зеленский в обращении в 1193 день войны

Президент высказался о переговорах в Стамбуле.

Готовимся сейчас к новым дипломатическим шагам вместе с партнерами в Европе и, что очень важно, – с нашими партнерами в Соединенных Штатах. Фактически ежедневно мы на связи со всеми, кто может сделать дипломатию непустой. По состоянию на это время нет четкой информации, с чем россияне собираются в Стамбул. У нас – нет, у Турции – нет, у Соединенных Штатов – также нет, как и у других партнеров. И пока это выглядит не очень серьезно.

По этому поводу был разговор с Эрдоганом.

"Конечно, все в мире хотят, чтобы дипломатия заработала и чтобы было реально прекращение огня. Все хотят, чтобы Россия прекратила играть с дипломатией и заканчивала войну. Все хотят серьезного мира, и Россия должна на это пойти. Именно такой должна быть адженда встреч. Мы свою адженду дали. Мы надеемся, что американская сторона будет решительной в вопросе санкций, чтобы помочь миру", – сказал Зеленский.

Сейчас государство очень активно работает, чтобы "гарантированно обеспечить наши Силы обороны всем необходимым". Украина формирует новые договоренности с партнерами относительно различных потребностей – производства и поставки оружия, финансов, тренировок.

Как разные страны помогают Украине, по словам Зеленского:

Со Швецией активно двигаемся в рамках объявленных пакетов поддержки.

С Германией есть очень хорошие договоренности об инвестициях в украинское производство оружия.

Нидерланды работают для поставки F-16.

Великобритания направляет доходы от замороженных российских активов именно на вооружение и ремонт техники для Украины.

"На следующей неделе готовим договоренности со странами Балтии и Северной Европы. Также наполняем содержанием наши саммиты. Саммиты "Группы семи" и НАТО, которые состоятся вскоре. Активно работаем и со всеми, кто может усилить санкции против России и кто поддерживает такие очень важные решения. Украина не будет просто ждать, когда Россия созреет к завершению войны. Мы делаем все, чтобы сработало принуждение России к миру. Спасибо каждому, кто помогает! Горжусь нашими людьми!" – завершил гарант.

Он добавил, что Курская операция Украины продолжается.