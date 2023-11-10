При Зеленском никакого "Минска-3" не будет, – Ермак
Глава Офиса Президента заверил, что Украина не будет проводить с Россией переговоры. Ведь нет никаких условий для наших территорий.
Андрей Ермак заявил в интервью проекту "Мосейчук+" в конце октября, что не будет "Минска-3". Следует добавить, что в октябре 2022 года Владимир Зеленский подписал указ о том, что Украина не будет вступать ни в какие переговоры с Россией, пока ее президентом является Путин, пишет 24 Канал.
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Ермак объяснил, что Зеленский не пойдет на переговоры с Кремлем
Глава Офиса Президента рассказал, что он ни разу не слышал о давлении или предложениях по каким-то переговорам. Ведь наши партнеры всегда говорят, что когда, как и о чем говорить – это абсолютно решение Украины.
Я могу четко сказать, что при этом президенте (Владимиру Зеленскому – 24 Канал) ни одного "Минска-3" не будет,
– заявил Андрей Ермак.
Он объяснил, что переговоры с Россией не обсуждаются ни в одном формате, ведь позиция неизменна – никакие условия относительно наших территорий, относительно нашей независимости, нашего суверенитета неприемлемы.
Глава ОП объяснил, что партнеры не давят на Украину по переговорам с Россией. Это не предмет обсуждения. Более того, тему по переговорам систематически "подбрасывают" сами россияне. По его словам, к сожалению, эту тему подхватывают зарубежные и украинские СМИ.
Наши партнеры всегда говорят: когда, как, о чем говорить – это абсолютно только решение Украины, украинского народа, украинского руководства,
– заверил Ермак.
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Последние заявления о переговорах между Россией и Украиной
- СМИ писали, что якобы США и ЕС начали говорить с Украиной о возможности проведения мирных переговоров с Россией. Писали, мол, у Киева будет время до конца 2023 года или немного больше. В это время начнутся более активные дискуссии о мирных переговорах.
- Владимир Зеленский отреагировал на слухи о якобы переговорах. Президент отметил, что на него никто не давит, никто не заставляет нас говорить с Россией.
- Впоследствии в США возразили относительно обсуждение вопросов переговоров с Россией. В частности, заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Патель заверил, что любые вопросы мирных переговоров не могут обсуждаться без Украины.