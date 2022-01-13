Украина не готовится, что уже завтра против нее начнется новая агрессия, – Данилов
Источник:"Украинская правда"
Алексей Данилов рассказал, что в Украине не ведут прямой подготовки к началу военной агрессии в ближайший день. Однако все необходимые подготовительные этапы в стране прошли.
О действиях Украины в связи с угрозой полномасштабного вторжения России сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
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Подготовки к тому, что война завтра, не ведут
Секретарь СНБО отметил, что в Украине есть четко выписанные процедуры на случай агрессии. Страна прошла все необходимые подготовительные этапы.
На сегодня прямого подготовительного процесса к агрессивным действиям, что что-то серьезное произойдет завтра – нет,
– заявил Данилов.
По его словам, если это будет завтра, то обязательно по этому поводу будут общаться с обществом. Ведь очень быстро могут происходить определенные процессы, на которые следует реагировать.
Совещания относительно войск на границе проходят регулярно
Данилов также отметил, что в накоплении российских войск на украинской границе нет ничего непредсказуемого.
Отдельно относительно возможного вторжения России на территорию Украины СНБО на заседание не собиралось. Однако еженедельно проходят совещания, на которых суммируют и анализируют всю информацию.
Данилов также рассказал, что собираются разведки, военные, службы безопасности и еще определенные структуры для обсуждения ситуации. Всего в этой группе работают примерно 18 человек.
Кроме того, ежедневно о ситуации докладывают Владимиру Зеленскому.
Российские войска у границ Украины: что известно
- Американские СМИ еще в октябре 2021 года написали, что Россия стянула войска к нашим границам. Впоследствии разведка сообщила о возможном нападении в январе – феврале 2022 года.
- Международное сообщество пригрозило Москве мощными санкциями за дальнейшую эскалацию. В Кремле же отреагировали традиционно, обвинив в агрессии Украину и Запад.
- Впоследствии Владимир Путин заговорил о "гарантиях безопасности", требуя у НАТО и США не брать в Альянс Украину.
- 10 января в Женеве состоялись переговоры США и НАТО. Они длились более 7 часов в закрытом режиме. В конце заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что принцип "открытых дверей" НАТО не подлежит обсуждению.
- 12 января в Брюсселе состоялись переговоры на уровне НАТО – Россия. После них генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что переговоры непростые, ведь между сторонами есть большие разногласия. Однако заверил, что требование России там отвергли.
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