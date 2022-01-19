Украина не является планом Кремля, – Пионтковский
Источник:24 канал
В Кремле главным планом не является Украина. Однако украинское государство остается особым случаем для России.
Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он напомнил, что в Москве отрицают не только существование Украины как государства, но и украинского народа.
К теме Не надо играть в дурака, – Пионтковский назвал истинные намерения Путина
Пионтковский: Не надо делать вид, что не знаем планов
По словам российского публициста, основным же планом Кремля является совсем другое. Речь идет об отстаивании интересов России на мировой арене.
Их планы – не Украина. Основной план – реванш победы в Четвертой мировой войне,
– подчеркнул Пионтковский.
Он отметил, что в России для реванша используют единственный инструмент – ядерный шантаж. "Не надо делать вид, что мы (Украина и мир – 24 канал) не знаем их планов ядерной эскалации", – подчеркнул публицист.
Что такое Четвертая мировая войнаЧетвертая мировая война или Вторая холодная война – термин, используемый с 2010 года для политического, экономического, военного и других противостояний между Россией и ЕС с США. Понятие получило свое название по аналогии с Холодной войной – противостоянием между США и СССР.
Пионтковский считает, что мир должен дать ответ. Мол, стоит сказать России, что знают планы и угрозы от ядерного оружия, поэтому "не думайте это делать". "Думаю, такой вариант остановит", – предположил он.
Эфир Романа Цимбалюка с Андреем Пионтковским: смотрите видео
Ядерное оружие России на территории США: что известно
- В американских СМИ появилась информация о том, что Россия может разместить ядерное оружие недалеко от побережья США. Это сократит время после запуска ракет до 5 минут.
- Как сообщили в NYT, потенциально это может привести к противостоянию, похожему на Карибский кризис 1962 года. В то же время, военные эксперты отмечают, что сейчас Россия к этому не готова, хотя и не стоит игнорировать потенциальную угрозу.
- Более того, в российской Госдуме предложили ударить ядерным оружием по Штатам. Мол, только так можно показать американцам решительность Кремля.