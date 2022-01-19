Украина не является планом Кремля, – Пионтковский

В Кремле главным планом не является Украина. Однако украинское государство остается особым случаем для России.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он напомнил, что в Москве отрицают не только существование Украины как государства, но и украинского народа.

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Пионтковский: Не надо делать вид, что не знаем планов

По словам российского публициста, основным же планом Кремля является совсем другое. Речь идет об отстаивании интересов России на мировой арене.

Их планы – не Украина. Основной план – реванш победы в Четвертой мировой войне,

– подчеркнул Пионтковский.

Он отметил, что в России для реванша используют единственный инструмент – ядерный шантаж. "Не надо делать вид, что мы (Украина и мир – 24 канал) не знаем их планов ядерной эскалации", – подчеркнул публицист.

Что такое Четвертая мировая война Четвертая мировая война или Вторая холодная война – Четвертая мировая война или Вторая холодная война – термин , используемый с 2010 года для политического, экономического, военного и других противостояний между Россией и ЕС с США. Понятие получило свое название по аналогии с Холодной войной – противостоянием между США и СССР.

Пионтковский считает, что мир должен дать ответ. Мол, стоит сказать России, что знают планы и угрозы от ядерного оружия, поэтому "не думайте это делать". "Думаю, такой вариант остановит", – предположил он.

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