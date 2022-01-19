Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський публіцист Андрій Піонтковський. Він нагадав, що у Москві заперечують не тільки існування України як держави, а й українського народу.
До теми Не треба грати в дурника, – Піонтковський назвав справжні наміри Путіна
Піонтковський: Не треба вдавати, що не знаємо планів
За словами російського публіциста, основним же планом Кремля є зовсім інше. Мовиться про відстоювання інтересів Росії на світовій арені.
Їхні плани – не Україна. Основний план – реванш перемоги в Четвертій світовій війні,
– наголосив Піонтковський.
Він зауважив, що у Росії для реваншу використають єдиний інструмент – ядерний шантаж. "Не треба вдавати, що ми (Україна та світ – 24 канал) не знаємо їхніх планів ядерної ескалації", – підкреслив публіцист.
Піонтковський вважає, що світ має дати відповідь. Мовляв, варто сказати Росії, що знають плани й загрози від ядерної зброї, тому "не думайте це робити". "Думаю, такий варіант зупинить", – припустив він.
Ефір Романа Цимбалюка з Андрієм Піонтковським: дивіться відео
Ядерна зброя Росії біля США: що відомо
- В американських ЗМІ з'явилась інформація про те, що Росія може розмістити ядерну зброю неподалік від узбережжя США. Це скоротить час після запуску ракет до 5 хвилин.
- Як повідомили у NYT, потенційно це може спричинити протистояння, схоже на Карибську кризу 1962 року. Водночас військові експерти зауважують, що наразі Росія до цього не готова, хоч і не варто ігнорувати потенційну загрозу.
- Ба більше, у російській Держдумі запропонували вдарити ядерною зброєю по Штатах. Мовляв, тільки так можна показати американцям рішучість Кремля.