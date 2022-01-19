Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський публіцист Андрій Піонтковський. Він нагадав, що у Москві заперечують не тільки існування України як держави, а й українського народу.

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Піонтковський: Не треба вдавати, що не знаємо планів

За словами російського публіциста, основним же планом Кремля є зовсім інше. Мовиться про відстоювання інтересів Росії на світовій арені.

Їхні плани – не Україна. Основний план – реванш перемоги в Четвертій світовій війні,

– наголосив Піонтковський.

Він зауважив, що у Росії для реваншу використають єдиний інструмент – ядерний шантаж. "Не треба вдавати, що ми (Україна та світ – 24 канал) не знаємо їхніх планів ядерної ескалації", – підкреслив публіцист.

Що таке Четверта світова війна Четверта світова війна, або Друга холодна війна – Четверта світова війна, або Друга холодна війна – термін , що використовують із 2010 років для політичного, економічного, військового та інших протистоянь між Росією та ЄС зі США. Поняття отримало свою назву поняття за аналогією з Холодною війною — протистоянням між США та СРСР.

Піонтковський вважає, що світ має дати відповідь. Мовляв, варто сказати Росії, що знають плани й загрози від ядерної зброї, тому "не думайте це робити". "Думаю, такий варіант зупинить", – припустив він.

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