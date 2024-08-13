Только одна приоритетная цель: какие объекты в России нужно уничтожать немедленно

Западные партнеры до сих пор не сняли все ограничения по использованию собственного оружия по территории России. Однако некоторые виды западного вооружения могли бы решить очень важные проблемы, которые возникают перед украинскими военными.

В частности, на фоне боевых действий в Курской области, для Украины очень кстати стали бы ракеты Storm Shadow. Военный эксперт Михаил Жирохов в эфире 24 Канала объяснил, как могли бы использовать эти ракеты по России.

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Для ВСУ есть приоритетная цель в России

Издание The Telegraph, со ссылкой на собственные источники, сообщило, что Великобритания, вероятно, не позволила использовать Украине ракеты Storm Shadow в рамках Курской операции. Неназванный чиновник заявил, что никаких изменений в этом вопросе не произошло.

В то же время британские ракеты могли бы помочь украинским военным.

Самая большая проблема и наступления, и ситуации сейчас в целом – это преимущество россиян в воздухе и массовое использование КАБов. Поэтому удары по аэродромам Курска, Воронежа, Ростова могли бы очень мощно дать россиянам пинка. Дело в том, что носителями КАБов являются самолеты Су-34 – их не так много, как бы хотелось россиянам. Говорится буквально о нескольких десятках,

– подчеркнул Михаил Жирохов.

К сожалению, сейчас наибольшие потери ВСУ несут именно из-за ударов управляемыми авиационными бомбами. Поэтому уничтожение этих истребителей-бомбардировщиков позволило бы совсем по-другому развернуть боевые действия.

"Любые другие цели – НПЗ, склады – это хорошо, но на повестке дня есть только одна приоритетная цель. Это именно аэродромы, где базируется российская авиация. Storm Shadows – это не панацея, но другого у нас нет. Это самое дальнобойное оружие, которое у нас есть", – объяснил военный эксперт.

Так, Storm Shadow является эффективнее, чем те же беспилотники, которые выпускают десятками по военным целям в России. Их боевая часть всего 20 – 30 килограммов, тогда как у британских ракет – 450 килограммов.