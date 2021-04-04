Украина не может решить через ТКГ вопрос долгов работникам на Донбассе до возвращения территорий
Украинская сторона пока не может решить вопрос долгов по зарплате на предприятиях оккупированных Донетчины и Луганщины. Чтобы люди получили свои деньги, территории необходимо вернуть под юрисдикцию Украины.
Источник:Новости Донбасса
Представительница украинской делегации в экономической подгруппе ТКГ Виктория Стахова заявила, что после деоккупации разработают все необходимые механизмы, чтобы людям выплатили зарплаты.
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В рамках рабочей группы по экономическим вопросам мы не обсуждали (выплату долгов по зарплате – 24 канал) потому, что эти территории неподконтрольны правительству Украины, соответственно, никоим образом повлиять на людей "менеджеров" различных предприятий пока мы не можем,
– отметила Стахова.
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- Уже в ближайшее время в ТКГ могут создать новую должность – специального советника по связям с ОРДЛО. Соответствующую инициативу озвучил Леонид Кравчук.
- Кроме того, украинская делегация хочет договориться о "пасхальном перемирии" на Донбассе.
- Леонид Кравчук 4 апреля сообщил, что Украина не будет участвовать в переговорах в политической подгруппе ТКГ из-за террористки из оккупированного Донецкая Майи Пироговой.
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