Україна не може вирішити через ТКГ питання боргів працівникам на Донбасі до повернення територій
Українська сторона наразі не може розв'язати питання зарплатних боргів на підприємствах окупованих Донеччини та Луганщини. Щоб люди отримали свої гроші, території необхідно повернути під юрисдикцію України.
Джерело:Новости Донбасса
Представниця української делегації в економічній підгрупі ТКГ Вікторія Стахова заявила, що після деокупації розроблять усі необхідні механізми, щоб людям виплатили зарплати.
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У межах робочої групи з економічних питань ми не обговорювали (виплату зарплатних боргів – 24 канал) тому, що ці території непідконтрольні уряду України, відповідно, жодним чином вплинути на людей "менеджерів" різних підприємств наразі ми не можемо,
– наголосила Стахова.
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