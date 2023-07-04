Украина не получит западные истребители во время контрнаступления, – председатель Военного комитета НАТО

Наше государство не получит современные боевые истребители во время контрнаступления. Необходимо подготовить пилотов и технический персонал, а также наладить логистику.

Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр. В то же время добавил, что дискуссия по поводу истребителей важна.

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НАТО пока не будет предоставлять самолеты

Бауэр отметил, что вопрос предоставления самолетов не будет решен в ближайшее время.

Дискуссия об истребителях важна, но она не будет решена в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления. Подготовка пилотов, технического персонала, обеспечение логистики, которая сможет поддерживать эти самолеты, не будут доступны до начала этого контрнаступления,

– подчеркнул глава Военного комитета Альянса.

Добавил, важно и понятно, что Украина просит истребители у Запада, однако "мы не должны смешивать это с обсуждением контрнаступления сейчас".

Отвечая на вопрос, считает ли он, что наше государство может выиграть войну против России без истребителей, Бауэр заявил: "Я думаю, что у Украины есть преимущество, потому что у нее есть западные системы вооружения, она имеет лучшую подготовку и, что очень важно, гораздо выше нравственный дух и мотивацию".

"Промедление приводит к жертвам"

Спикер Воздушных сил в эфире национального телемарафона заметил, что наши воины ведут наступательные действия. Однако, понятие "контрнаступление" не так корректно использовать. В настоящее время продолжаются как оборонительные, так и атакующие действия.

У нас идет война, у нас гибнут люди, и промедление с процессом передачи истребителей или подготовки наших пилотов приводит, к сожалению, к человеческим жертвам как наших защитников, так и мирного населения,

– подчеркнул Юрий Игнат.

В то же время добавил, что у Украины будет F-16. Это решение уже принято. Впрочем, мы должны понимать, что без обучения пилотов, инженеров, подготовки инфраструктуры передача невозможна. На это нужно время.

График учений начинает сдвигаться

Тренировки украинских пилотов на истребителях F-16 должны были начаться еще в июне. Однако график учений начинает сдвигаться. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Добавил, союзника говорят о "ошибках в расчетах".

Накануне Владимир Зеленский заявлял, что графика тренировочных миссий нет. Он отметил, что некоторые партнеры затягивают с этим.