Сколько продержалась бы Украина без помощи Запада: Зеленский откровенно ответил

В скором времени будет очередная годовщина начала полномасштабного вторжения. Тогда два года назад, вопреки пессимистическим прогнозам мира, Украина выстояла перед мощным российским нашествием. Запад поверил в ее победу и постепенно начал поставлять оружие.

Если бы Украина не получила помощи от партнеров, сколько времени она бы смогла сдерживать оккупантов. На этот вопрос президент Зеленский ответил в интервью британскому телеканалу Channel 4 News.

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О двух годах борьбы даже речь не идет

По словам главы государства, без поддержки Запада Украина не смогла бы стоять в той точке отсчета, в которой находится сейчас. Так долго наше государство бы не устояло.

Без этой поддержки (Запада – 24 Канал) мы могли бы бороться первые дни, недели, возможно, месяцы, но не два года. Конечно, нет, этого недостаточно,

– заметил президент.

Если бы Украина осталась один на один с врагом, не получая поставок от мира, она бы понесла гораздо больше потерь. Без военной помощи и с этими большими потерями государство не смогло бы защитить свои города, и как следствие они оказались бы под оккупацией. Пребывание городов под оккупацией означает превращение части людей в беженцев. А тех, кто остался бы и выступал против российского режима, их просто убили бы.

Зеленский прокомментировал помощь от США

Украинский лидер отметил, что наше государство получило от Соединенных Штатов такое количество помощи, которое позволило ему выстоять перед лицом российской угрозы и не потерять свой суверенитет.

Впрочем, политик считает, что США могут помочь больше. И тогда Украина не просто устоит на ногах – она победит.

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