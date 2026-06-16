Украина не участвует в этих играх, – Зеленский отклонил предложение о встрече с Путиным в Москве

Владимир Зеленский отреагировал на предложение Кремля о встрече с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве. Президент Украины заявил, что не будет участвовать в играх, которые затеяли оккупанты.

Об этом сообщают "РБК-Украина" и Суспильне.

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Что сказал Зеленский о встрече с Путиным в Москве?

Президент Украины заявил, что Путин через различных лидеров неоднократно предлагал приехать в Москву.

"Но это игры. Мы не играем в такие игры", – сказал глава государства.

По словам украинского лидера, переговоры с лидером Кремля могут состояться в нейтральной стране.

Это не Россия и не Украина. Причины очевидны. Это может быть Швейцария, Турция или страна на Ближнем Востоке, или даже США,

– сказал Зеленский.

По его словам, решение о том, приглашать ли стороны, зависит от президента Трампа. Кроме того, глава государства считает, что очень важно попытаться организовать такую встречу до наступления зимы. В то же время Зеленский подчеркнул, что Владимир Путин не хочет прекращения войны.

Напомним, 15 июня агентство Reuters сообщило, что Украина направила запрос на личную встречу с президентом России Владимиром Путиным в кулуарах саммита G7. Президент Украины вновь пытался организовать переговоры о прекращении войны, даже несмотря на то, что Россия вновь продемонстрировала отсутствие готовности к диалогу.

На это 16 июня отреагировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно, то он "всегда может приехать в Москву, где его примут".