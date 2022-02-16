Украина объявила подозрение "заместителю министра" боевиков

Донецкая прокуратура объявила заочное сообщение о подозрении "заместителю министра" боевиков. Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины,

Теперь мужчине грозит от 5 до 10 лет заключения. Также Уголовный кодекс предусматривает возможную конфискацию имущества.

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Детали расследования

По данным следствия, "заместитель министра" реализует оккупационную политику России. В прошлом он был депутатом Донецкого горсовета. С 2018 года он работает в псевдореспублике боевиков.

Подозреваемый отвечает за реализацию промышленных товаров в России, за счет чего боевики получают финансирование.

Кроме того, подозреваемый проводил активную антиукраинскую пропаганду и освещает деятельность боевиков. Также он проводит активную агитацию среди жителей временно оккупированных территорий.

Расследования против боевиков: последние новости

Правоохранители разоблачили донецкого боевика, который издевался над военнопленными и гражданскими в печально известной пыточной "Изоляция". Его планируют объявить в розыск.

8 февраля СБУ задержала одного из главарей незаконного вооруженного формирования боевиков "Казачья национальная гвардия". Мужчина сам убегал от своих "руководителей" на подконтрольную украинскому правительству территорию.

Во время учений на Донбассе 9 февраля сотрудники СБУ обнаружили схрон с оружием и боеприпасами. Его обустроили российские оккупанты в подвале заброшенного здания;

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