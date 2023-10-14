Эта крепость будет держаться долго, – Дикий оценил перспективы врага вблизи Авдеевки

Россия стремится добиться хоть какого-то успеха в оккупации Донецкой области. Однако первые атаки на Авдеевку показали, что агрессор не изменил своей старой тактики "человеческих волн".

Об этом 24 Каналу рассказал экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий. По его мнению, у Украины есть хорошие перспективы для обороны Авдеевки.

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Цель наступления России на Авдеевку

Последние попытки агрессора окружить город вблизи Донецка связаны с главной стратегической задачей российской армии: отвлечь украинские резервы с Юга и не допустить выхода Сил обороны к Азовскому морю.

Ранее основным направлением потуг оккупантов были города Купянск и Лиман. Недавно агрессор попытался усилить вновь созданные 25 общевойсковой армией, однако она не смогла качественно выполнить свою задачу. Поэтому враг отказался от попыток активно наступать на Слобожанщине.

"Стало понятно, что Украина не будет перекидывать резервы (на Лимано-Купянское направление – 24 Канал), ведь имеющихся подразделений вполне достаточно, чтобы остановить нашествие России. Поэтому враг начал лихорадочно искать место для натиска, которое заставило бы Силы обороны отвлечься от освобождения Юга", – предположил Дикий.

Что удалось агрессору

Главные усилия России при наступлении на Авдеевку были сосредоточены к северу от города, в районе Красногоровки. Сейчас оккупанты находятся в 3 километрах от трассы, соединяющей Авдеевку и другие населенные пункты Донбасса.

"Такое расстояние от линии столкновения означает, что она может простреливаться как из артиллерии, так и из минометов. Это напоминает последние месяцы боев за Бахмут, когда Силы обороны отчаянно удерживали последнюю дорогу (которой можно было снабжать защитников – 24 Канал)", – отметил бывший военный.

Евгений Дикий о напряжении бои на Авдеевском направлении: смотрите видео

Из-за этого ездить по этой дороге сейчас опасно. Однако в Авдеевке сосредоточено достаточно запасов питания и патронов, чтобы выдержать месяц или два осады.

"Авдеевская промзона очень похожа на мариупольскую "Азовсталь", и при необходимости эта крепость сможет продержаться достаточно долго. Впервые Россия разбилась об Авдеевку еще летом 2014 года, и с тех пор существенных успехов в захвате города оккупанты не имели", – заметил Дикий.

Также приметно, что эта попытка наступления от агрессора очень напоминает аналогичные штурмы Угледара, происходившие этой зимой. Тогда Россия 4 раза шла в лобовую атаку на украинские позиции и все 4 раза эти атаки были отбиты. Похоже, что Россия продолжает наступать на те же грабли.

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