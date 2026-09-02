Украина официально предупредила ИКАО об атаках на Россию, – Сибига

Украина официально уведомила Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) о росте опасности для гражданской авиации в воздушном пространстве России.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Какое заявление сделал Сибига?

Сибига заявил, что Украина официально обратилась в ИКАО с предупреждением об опасной ситуации в российском воздушном пространстве.

Украина официально сообщила ИКАО, что российское воздушное пространство является опасным для гражданской авиации из-за усиления военной активности. Мы призываем всех избегать его,

– подчеркнул Андрей Сибига.

Министр отметил, что Россия уже создавала угрозы для гражданской авиации, а связанные с войной инциденты происходили в течение последних лет.

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Сибига также призвал правительства других государств проявлять осторожность, даже если Москва не предоставляет необходимой информации о рисках. По его словам, цель такого предупреждения заключается прежде всего в том, чтобы не допустить непреднамеренных инцидентов с гражданскими самолетами.

В то же время глава МИД подчеркнул, что Украина действует в рамках права на самооборону.

Война возвращается домой, в Россию. Украина осуществляет свое неотъемлемое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН,

– заявил Сибига.

Напомним, ранее президент Зеленский предупредил Россию о том, что ее воздушное пространство становится опасным. По его словам, воздушное пространство России будет постепенно закрываться из-за войны, которую она сама и начала.

Кстати, вскоре после этого на российском фондовом рынке резко отреагировали на новые риски. Например, как сообщалось ранее, акции крупнейшей авиакомпании "Аэрофлот" за вечер просели более чем на 5%.