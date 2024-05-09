Украина остановит российское наступление, когда получит оружие от США, – Зеленский
9 мая 2024, 16:13Читати новину українською
Это заявление президент сделал во время пресс-конференции с главой Европейского парламента Робертой Метсолой. По мнению Зеленского, именно из-за недостатка оружия у Сил обороны смогли продвинуться оккупанты.
Подробно о заявлении Зеленского
Да, есть поставки, но не те объемы, которые были проголосованы. Как только они дойдут, мы остановим их инициативу на востоке государства,
– сказал он.
Речь о поставках оружия, поддержанных Соединенными Штатами Америки.