Украина остановит российское наступление, когда получит оружие от США, – Зеленский

Это заявление президент сделал во время пресс-конференции с главой Европейского парламента Робертой Метсолой. По мнению Зеленского, именно из-за недостатка оружия у Сил обороны смогли продвинуться оккупанты.

Подробно о заявлении Зеленского

Да, есть поставки, но не те объемы, которые были проголосованы. Как только они дойдут, мы остановим их инициативу на востоке государства,

– сказал он.

Речь о поставках оружия, поддержанных Соединенными Штатами Америки.