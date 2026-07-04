Россия хочет сломить Украину с помощью баллистики: нам крайне нужны ракеты для Patriot, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине требуется большее количество ракет для систем ПВО. По его словам, Россия использует баллистические ракеты как "последний аргумент" в войне.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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Что известно о заявлении Зеленского?

По словам Зеленского, Россия использует баллистические ракеты в качестве своего последнего аргумента, чтобы продолжать войну против Украины.

Они хотят, чтобы баллистические ракеты сломили наше сопротивление и волю украинского народа. Именно поэтому нам нужно больше средств ПВО,

– заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина остро нуждается в ракетах-перехватчиках для систем Patriot. По его словам, у союзников есть необходимые запасы, однако для их передачи Киеву требуется политическое решение, прежде всего со стороны США.

Есть ли другие новости о военной помощи Украине?

Украина и Германия заключили контракт, предусматривающий поставку не менее 600 ракет для систем противовоздушной обороны. Это должно укрепить украинскую ПВО на фоне продолжающихся российских воздушных атак по территории страны.

Президент отметил, что США в настоящее время производят около 700 ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot ежегодно. По его словам, американская сторона также передала соответствующие лицензии Германии для расширения производства.

Великобритания 18 июня объявила о новом пакете военной помощи Украине. Он предусматривает поставку 150 тысяч беспилотников и более 350 ракет и радаров ПВО до конца 2026 года.