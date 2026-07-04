Про це повідомив Володимир Зеленський.

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Що відомо про заяву Зеленського?

За словами Зеленського, Росія використовує балістичні ракети як свій останній аргумент, щоб продовжувати війну проти України.

Вони хочуть, щоб балістичні ракети зламали наш спротив і волю українського народу. Саме тому нам потрібно більше ППО,

– заявив Зеленський.

Глава держави наголосив, що Україна гостро потребує ракет-перехоплювачів для систем Patriot. За його словами, союзники мають необхідні запаси, однак для їхньої передачі Києву потрібне політичне рішення, насамперед з боку США.