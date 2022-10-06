Украина не будет вести переговоры с Путиным: Яковина объяснил, почему это правильное решение

Украина не будет вступать ни в какие переговоры с Россией, пока ее президентом является Путин. Это очень важный шаг, очертивший правильную позицию Украины как государства.

Такое мнение 24 каналу высказал российский оппозиционный журналист Иван Яковина. По его словам, очень хорошо, что президент Украины Владимир Зеленский документально зафиксировал невозможность переговоров с Россией при президентстве Путина.

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"Пока Путин – президент, мира с Россией не может быть"

По мнению Яковины, то, что с российским диктатором не о чем договариваться, было понятно еще в 2014 – 2015 годах.

Я еще тогда говорил, что переговоры в Нормандском формате ни к чему не приведут. Они были абсолютно бессмысленны по одной простой причине: пока Владимир Путин является президентом России, мира с Россией не может быть в принципе,

– подчеркнул журналист.

Он отметил, что свое время Россия заявляла, что ни о чем невозможно договориться с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко. Мол, Кремль будет ждать нового президента Украины.

"Еще тогда нужно было четко очертить свою позицию , что мы видим, что с Россией нельзя ни о чем говорить", – отметил Яковина.

Единственная цель Путина

По его словам, у российского диктатора нет никаких намерений вести переговоры с Украиной о мире.

Владимир Путин хочет только одного – уничтожить Украину. Благо, это наконец-то поняли в Украине и эта точка зрения стала частью государственной политики. Это важное прощание с иллюзиями,

– сказал российский оппозиционный журналист.

Как невозможность переговоров повлияет на ситуацию в России

Тот факт, что Украина отрезала какие-либо шансы вернуться за стол переговоров, отчасти может стать для россиян мотивом для отстранения Путина от власти.

Но это будет далеко не самая первая мотивация. Главной причиной избавиться от диктатора является то, что российские элиты теряют много денег, влияния и свое будущее,

– сказал Яковина.

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