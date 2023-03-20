Украина внимательно следит: что в МИД говорят о визите Си Цзиньпина в Москву

Самолет китайского лидера Си Цзиньпина 20 марта приземлился в Москве. Там глава КНР должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Позицию Украины по этому поводу озвучил спикер украинского МИД Олег Николенко в комментарии 24 Каналу.

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Он отметил, что Украина внимательно следит за визитом председателя КНР в Россию.

Мы ожидаем, что Пекин использует свое влияние на Москву, чтобы заставить ее прекратить агрессивную войну против Украины. Мы готовы к более тесному диалогу с Китаем с целью восстановления мира в Украине в соответствии с принципами, закрепленными в Уставе ООН, и последней резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по этому вопросу,

– подчеркнул Николенко.

Он добавил, что ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре со своим китайским коллегой подчеркнул, что восстановление территориальной целостности Украины должно быть в центре всех дипломатических усилий.

Визит Си Цзиньпина в Россию: главное

Путин и китайский лидер проведут переговоры, главные темы которых Кремль анонсировал как "актуальные вопросы дальнейшего развития партнерства и стратегического взаимодействия между Пекином и Москвой", а также "углубление российско-китайского сотрудничества на международной арене". Также запланировано подписание двусторонних документов. Путин и Си пообщаются и с глазу на глаз.

Лидер Китая Си Цзиньпин 20 марта прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Визит продлится три дня. После этого китайский лидер поговорит с Владимиром Зеленским. СМИ анонсировали разговор Си с президентом Украины еще 13 марта.

Этот разговор станет первым прямым контактом Си Цзиньпина и Владимира Зеленского с начала полномасштабного вторжения России в Украину.