Украина пересекла отметку в 100 изготовленных ракет, – Зеленский

Владимир Зеленский рассказал об успехах украинской оборонной промышленности. Наше государство смогло пересечь отметку в 100 изготовленных ракет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение президента Украины в его телеграм-канале.

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Что рассказал Зеленский о производстве украинских ракет

Украинский лидер отметил, что наша оборонная промышленность пересекла отметку в первые сто единиц ракетного вооружения в этом году.

Здесь без деталей, но я хочу поблагодарить каждого и каждой, кто задействован в этом нашем производстве, кто организует соответствующие процессы. И это направление мы будем наращивать,

– сказал Зеленский.

Президент также подтвердил, что сейчас уже более 800 компаний работают над производством оружия для наших Сил обороны и безопасности Украины.

Кроме того, Зеленский отметил, что в этот день заслушал доклад Александра Камышина. По словам президента, Украине в этом году удалось выйти на значительные результаты по нескольким направлениям.

"Это и наша украинская артиллерия – наши снаряды, наши пушки. Это и дроны – различных видов, для различных задач, – которые не только помогают фронту защищать позиции и уничтожать оккупанта, но и наносят удары по России на все большую глубину", – отметил глава государства.

Он также подчеркнул, что и все другие отрасли оборонной промышленности Украина также будет наращивать.

К слову, в октябре Владимир Зеленский на открытии Международного форума оборонных индустрий заявлял об успешных летных испытаниях новой украинской баллистической ракеты. В то же время деталей по этому виду вооружения глава государства не привел.

Тогда же президент подчеркнул, что наши защитники уже применяют совершенно новый класс украинского оружия – дальнобойную ракету-дрон "Паляница". Также работают и другие виды украинских дальнобойных дронов, морские дроны и ракеты "Нептун".

О том, что у Украины на вооружении уже есть гибридная ракета-дрон "Паляница", Владимир Зеленский рассказал в августе этого года. Тогда же глава государства проинформировал, что нашему государству удалось впервые применить этот тип вооружения.