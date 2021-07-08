Украина планирует стать членом ЕС и НАТО в ближайшие 5-10 лет, – Шмигаль

Денис Шмигаль заявил, что Украина намерена вступить в Евросоюз и НАТО в ближайшее время. Государство планирует получить членство в течение 5-10 лет.

Премьер-министр отметил, что вопрос вступления зависит не только от нас, но и от 27 других стран. Об этом он сообщил в интервью литовскому изданию LRT.

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Украина стремится вступить в ЕС и НАТО в ближайшей перспективе, мы нацелены получить членство в течение 5 – 10 лет,

– сказал глава правительства.

Денис Шмигаль отметил, что важной в европейском будущем Украины является последовательная реализация реформ.

По его словам, в этом направлении продолжается работа, и есть существенные результаты.

Ежегодный отчет Евросоюза

Евросоюз каждый год показывает отчет об имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

В нем оцениваются достижения нашего государства по внедрению реформ в соответствии с соглашением.

Как отмечают наши партнеры, даже в сложных условиях прошлого года, несмотря на дестабилизирующие действия России, конфликт на востоке Украины и вспышку пандемии коронавируса, Украина продолжает демонстрировать прогресс на своем пути к реформам,

– рассказал премьер-министр.

Глава правительства пояснил, что движение нашей страны в Европейский Союз не останавливается.

Одной из целей является постепенная интеграция во внутренний рынок ЕС.

Евросоюз уже стал главным торговым партнером украинского государства.

За 5 лет экспорт украинских товаров в ЕС вырос на 60% и в этом году – достигнет 20 миллиардов евро.

Он добавил: "Сейчас мы стремимся к дальнейшей либерализации торговли с ЕС, одним из главных наших приоритетов в последний год стала подготовка к обновлению торговой части Соглашения об ассоциации".

Также продолжаем работать в контексте интеграции Украины в цифровой и энергетический рынки Европейского Союза, работаем над подписанием "промышленного", "авиационного" и "таможенного" безвизов,

– пододвигал Денис Шмыгаль.

Вступление Украины в НАТО: кратко

В 2008 году Украина вместе с Грузией подала заявку о вступлении в НАТО. Однако тогда на Бухарестском саммите это стремление зафиксировали лишь как будущую цель.

НАТО признало Украину участником Программы расширенных возможностей 12 июня 2020 года.

Впрочем, прежде чем вступать в Альянс, Украина должна получить План действий по членству в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что ждет расширения сотрудничества.

Глава США Джо Байден подчеркнул, что поддерживает членство Украины в Альянс. Такое же мнение высказали на комиссии Украина – НАТО.

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