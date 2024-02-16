Украина планирует закупить истребители пятого поколения: обзор фронта от Свитана

Военно-политическое командование Украины отмечает, что на фронте критически не хватает авиационной составляющей. И пока сроки получения F-16 весьма относительны, наше государство обсуждает закупку мощных истребителей в Турции.

О сроках и возможностях такой сделки в ежедневной сводке для 24 Канала рассказал полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

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Бои за Авдеевку

В последние дни вокруг Авдеевки ситуация только обостряется. Там россияне давят с северного и южного флангов пытаясь окружить украинскую армию.

Некоторые позиции на юге уже были оставлены ВСУ под угрозой полного окружения.

Это было правильное решение, в дальнейшем было бы очень трудно держать россиян. Дальше все будет зависеть от поставок снарядов. Не будет боеприпасов – придется отходить,

– отметил военный эксперт.

В то же время он убежден, как только Украина получит достаточное количество боеприпасов – появится возможность отрезать клин оккупантов, что с севера нависает над Авдеевкой.

Возле поселка Ласточкино россияне, по словам Светлана, находятся в еще худшем положении, чем украинская армия в Авдеевке. Если срезать этот клин, для Авдеевского гарнизона работа облегчится.

"В первую очередь надо решить вопрос этого клина. Если серьезно насыпать на них, решить эту проблему можно. В ближайшие недели точно будет понятно дальнейшую ситуацию по действиям наших командиров", – добавил полковник запаса.

Заметим, Белый дом наконец признал, что судьба Авдеевки частично зависит от военной помощи США. Джон Кирби заявил, что задержка помощи Украине может стоить этого города.

Свитан резко отметил, что нерешительность американцев стала причиной всех утраченных позиций украинской армии за последнее время. Сюда же добавилась нерешительность украинской власти, которая с начала вооруженной агрессии на Донбассе и за почти 2 года полномасштабного вторжения не смогла наладить производство снарядов на нужном уровне внутри государства.

Где взрывалось в России на этот раз

В России продолжают мощно взрываться военные объекты. Так дроны атаковали завод в Алтае. По видео из сети видно большой столб дыма.

Наши беспилотники туда не долетели бы, это между Казахстаном и Монголией, достаточно далеко. А то, что этот вопрос могли решить казахи или монголы – я поверю. Хотя у наших спецслужб очень длинные руки, даже дальше прилетало – в Бурятию,

– добавил Свитан.

Также местные власти Белгорода заявили об атаке беспилотников за прошедшие сутки. Мощные попадания произошли в один из торговых центров города. Местные власти назвали это "украинским ударом".

Интересно, что там отчитались о попадании американского ракетного комплекса Vampire. На что военный эксперт объяснил, что от Харькова до Белгорода – 80 километров, а ракеты с Vampire преодолевают расстояние всего в 8 километров. Местные пропагандисты поленились даже уточнить технические данные вооружения, которое использует Украина.

Вероятно, враг такими провокациями пытается давить на США, чтобы они не передавали оружие, мол, Украина бьет их оружием по территории России.

Но именно из-за российской власти Белгород находится под постоянным перекрестным огнем – из-за города россияне бьют по Харькову, а оттуда наши бойцы отвечают ударами по военным объектам,

– считает военный эксперт.

Он убежден, что белгородцам уже сейчас нужно выезжать из города, потому что он вскоре превратится в Бахмут.

Белгород оказался заложником в этой ситуации, ведь неоднократно российское некачественное оружие буквально падало на головы местных жителей. Так Россия использует город, чтобы показать миру, что Украина якобы "бьет по мирному городу".

Украина планирует закупить истребители

Украинский посол в Турции заявил, что наше государство планирует покупать у Анкары истребители пятого поколения. Их преимуществом, в частности, является возможность не отображаться на локаторах врага. Ведь они состоят из деталей с малым радиолокационным отражением.

Это реально. В Турции уже начали производить самолеты пятого поколения достаточно интенсивно. Уже есть несколько под названием KAAN. Можем даже производить их совместно, ведь в Украине есть возможность разрабатывать двигатели для них,

– рассказал полковник запаса.

Однако это возможно только в долгосрочной перспективе, убежден он. Вероятно, говорится о 5 – 10 лет.