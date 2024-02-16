Про терміни та можливості такої угоди в щоденному зведенні для 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан.

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Бої за Авдіївку

Останніми днями навколо Авдіївки ситуація тільки загострюється. Там росіяни тиснуть з північного та південного флангів намагаючись оточити українську армію.

Деякі позиції на півдні уже були залишені ЗСУ під загрозою повного оточення.

Це було правильне рішення, надалі було б дуже важко тримати росіян. Далі все буде залежати від постачань снарядів. Не буде боєприпасів – доведеться відходити,

– зауважив військовий експерт.

Водночас він переконаний, як тільки Україна отримає достатню кількість боєприпасів – з'явиться можливість відрізати клин окупантів, що з півночі нависає над Авдіївкою.

Біля селища Ласточкине росіяни, за словами Світлана, перебувають в ще гіршому становищі, ніж українська армія в Авдіївці. Якщо зрізати цей клин, для Авдіївського гарнізону робота полегшає.

"Першою чергою треба вирішити питання цього клину. Якщо серйозно насипати на них, розв'язати цю проблему можна. Найближчими тижнями точно буде зрозуміло подальшу ситуацію за діями наших командирів", – додав полковник запасу.

Зауважимо, Білий дім нарешті визнав, що доля Авдіївки частково залежить від військової допомоги США. Джон Кірбі заявив, що затримка допомоги Україні може коштувати цього міста.

Світан різко наголосив, що нерішучість американців стала причиною усіх втрачених позицій української армії за останній час. Сюди ж додалась нерішучість української влади, яка з початку збройної агресії на Донбасі і за майже 2 роки повномасштабного вторгнення не змогла налагодити виробництво снарядів на потрібному рівні всередині держави.

Де вибухало в Росії на цей раз

В Росії продовжують потужно вибухати військові об’єкти. Так дрони атакували завод в Алтаї. За відео з мережі видно великий стовп диму.

Наші безпілотники туди не долетіли б, це між Казахстаном та Монголією, досить далеко. А те, що це питання могли розв'язати казахи чи монголи – я повірю. Хоча в наших спецслужб дуже довгі руки, навіть далі прилітало – в Бурятію,

– додав Світан.

Також місцева влада Бєлгорода заявила про атаку безпілотників за минулу добу. Потужні влучання сталися в один з торгових центрів міста. Місцева влада назвала це "українським ударом".

Цікаво, що там відзвітували про влучання американського ракетного комплексу Vampire. На що військовий експерт пояснив, що від Харкова до Бєлгорода – 80 кілометрів, а ракети з Vampire долають відстань лише у 8 кілометрів. Місцеві пропагандисти полінувалися навіть уточнити технічні дані озброєння, яке використовує Україна.

Імовірно, ворог такими провокаціями намагається тиснути на США, аби вони не передавали зброю, мовляв, Україна б'є їхньою зброєю по території Росії.

Але саме через російську владу Бєлгород перебуває під постійним перехресним вогнем – з-за міста росіяни б'ють по Харкову, а звідти наші бійці відповідають ударами по військових об'єктах,

– вважає військовий експерт.

Він переконаний, що бєлгородцям уже зараз потрібно виїжджати з міста, бо воно невдовзі перетвориться на Бахмут.

Бєлгород опинився заручником в цій ситуації, адже неодноразово російська неякісна зброя буквально падала на голови місцевих жителів. Так Росія використовує місто, аби показати світу, що Україна нібито "б'є по мирному місту".

Україна планує закупити винищувачі

Український посол в Туреччині заявив, що наша держава планує купувати в Анкари винищувачі п'ятого покоління. Їхньою перевагою, зокрема, є можливість не відображатися на локаторах ворога. Адже вони складаються з деталей з малим радіолокаційними відбиттям.

Це реально. В Туреччині вже почали виробляти літаки п'ятого покоління досить інтенсивно. Вже є кілька під назвою KAAN. Можемо навіть виробляти їх спільно, адже в Україні є можливість розробляти двигуни для них,

– розповів полковник запасу.

Однак це можливо лише довгостроковій перспективі, переконаний він. Імовірно, мовиться про 5 – 10 років.