"Россия потеряет 500 тысяч человек": командующий британской армии уверен в победе Украины

Украина противостоит России в полномасштабной войне уже 831 сутки, впрочем, мир продолжает верить в Украину. В частности, командующий британской армии адмирал Тони Радакин выразил большую уверенность в победе нашей страны.

Он заявил, что Россия "потерпит поражение" в Украине, даже несмотря на новое наступление российских войск. Адмирал также отметил, что нужно продолжать поддержку.

Смотрите также Оккупантам придется изменить планы: что происходит возле Волчанска

"До конца июня Россия потеряет 500 тысяч человек"

Я очень уверен... До конца июня Россия потеряет 500 тысяч человек – убитыми и ранеными. Мы уже имеем 800 дней войны, которая, по прогнозам Путина, должна была длиться три дня. Это трудно для Украины, но мы должны продолжать нашу поддержку, но мы должны продолжать нашу поддержку,

– заявил адмирал.

По его словам, Россия "терпит поражение", даже несмотря на новое наступление российских войск в Харьковской области, где они смогли захватить часть территории из-за недостатка боеприпасов и живой силы у украинских войск.

"Россия достигает тактических успехов на суше. Но если взглянуть шире, то по состоянию на март 2022 года Россия контролировала около 17% территории Украины. Сегодня этот показатель составляет 11%. Поэтому Россия все еще в дефиците", – отметил Радакин.

Потери врага: последние новости

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин рассказал, что ВСУ удалось взять в плен около 60 россиян под Волчанском.

В ГПСУ опубликовали видео на котором FPV-дроны успешно поразили комплексы дальнего визуального наблюдения "Муром-П" в Сумской области.

По информации СМИ в Белгороде ВСУ уничтожили ЗРК С-300/400, которыми обстреливали Харьков и область. Удар был нанесен с помощью РСЗО HIMARS.

Радакин дал свое интервью накануне публичной поддержки Украины со стороны США и других союзников в использовании западных вооружений для нанесения ударов по военным целям на территории России.