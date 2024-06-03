Він заявив, що Росія "зазнає поразки" в Україні, навіть попри новий наступ російських військ. Адмірал також наголосив на тому, що потрібно продовжувати підтримку.

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"До кінця червня Росія втратить 500 тисяч осіб"

Я дуже впевнений... До кінця червня Росія втратить 500 тисяч осіб – убитими і пораненими. Ми вже маємо 800 днів війни, яка, за прогнозами Путіна, мала тривати три дні. Це важко для України, але ми повинні продовжувати нашу підтримку,

– заявив адмірал.

За його словами, Росія "зазнає поразки", навіть попри новий наступ російських військ у Харківській області, де вони змогли захопити частину території через нестачу боєприпасів і живої сили в українських військ.

"Росія досягає тактичних успіхів на суші. Але якщо поглянути ширше, то станом на березень 2022 року Росія контролювала близько 17% території України. Сьогодні цей показник становить 11%. Тож Росія все ще в дефіциті", – зазначив Радакін.

Зверніть увагу! Радакін дав своє інтерв'ю напередодні публічної підтримки України з боку США та інших союзників у використанні західних озброєнь для нанесення ударів по військових цілях на території Росії.

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