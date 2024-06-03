Загарбники планували не рухатись безпосередньо у зоні Вовчанська, а брати місто в оточення. Це 24 Каналу зауважив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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"Тобто вони подумали, що потрібно розвинути флангові атаки зі сходу, із заходу від міста і пробувати у такий спосіб стискати фактично малими клешнями, охопленнями, пробувати витісняти наше угрупування, брати у напівоточення, блокувати логістику. Практично все те, що ми бачили неодноразово у випадку Бахмута, Авдіївки", – пояснив він.

Задум ворога не здійснився

Олександр Мусієнко зазначив, що про плани росіян стало відомо Силам оборони України, тому вони завадили їм реалізувати їх. Особливого успіху ворог біля Вовчанська не мав. Зокрема, українські захисники контратакували на деяких ділянках фронту. Це дало змогу покращити тактичне положення.

Тепер Україна має право бити по території Росії, тому окупантам буде складно. Річ у тім, що угрупування ворога базується на тому, що логістика і забезпечення у них йде постійно з Бєлгородської області. Потрібно створювати загарбникам логістичні перешкоди.

Тобто вони будуть змушені коригувати свої плани. Тому що задум ворога від початку був такий, що на території Бєлгородської області їм мало що загрожує, хіба що дрони, а от дрони вони будуть глушити РЕБами,

– підкреслив військовий експерт.

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