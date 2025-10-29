Впервые в истории Украина поддержала блокаду Кубы в ООН

Украина впервые поддержала американские санкции против Кубы, которые действуют уже почти 70 лет. Андрей Сибига объяснил такое изменение политики Киева в отношении Гаваны.

С 1992 года Генеральная Ассамблея ООН ежегодно принимает резолюцию с требованием прекратить экономическое эмбарго Кубы. Если раньше Украина воздерживалась от голосования, то на этот раз она выступила против, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы МИД в соцсети "Х".

Смотрите также Уиткофф получил приглашение посетить Украину, – МИД Украины

Почему Украина не против блокады Кубы со стороны США?

Андрей Сибига объяснил, что за такой шаг имеет весомое основание. Министр указал на недружественную политику Гаваны в отношении Украины. В частности, он вспомнил, как президент Кубы желал Путину "успеха" на войне в Украине. Кроме того, тамошняя власть закрывает глаза на массовую вербовку граждан Кубы в российскую оккупационную армию. Тысячи кубинцев сейчас воюют на стороне россиян. Таким образом Гавана становится соучастницей агрессии против Украины.

Также Сибига объявил о закрытии посольства Украины в Кубе и намерении снизить уровень дипломатических отношений с этой страной.

Как страны голосовали за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН "Необходимость прекращения американской блокады Кубы" / Фото сеть "Х", аккаунт Сибиги

Справка: Американская блокада Кубы – это система экономических санкций, которые США ввели против Кубы. Это самое длинное торговое эмбарго в мире. Сначала, 14 марта 1958 года, США запретили продажу оружия Кубе во времена диктатора Фульхенсио Батисты. После кубинской революции и свержения Батисты в 1959 году, 19 октября 1960-го США ввели эмбарго на экспорт (кроме продуктов и лекарств). Это произошло после того, как Куба национализировала американские нефтеперерабатывающие заводы без компенсации. Через два года ограничения распространили на почти весь экспорт. С 1992 года Генассамблея ООН ежегодно требует отменить эмбарго. США и Израиль – единственные страны, которые всегда голосовали против.

Что известно об участии кубинцев в войне в Украине?