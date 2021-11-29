Украина поделится информацией о госперевороте с иностранными партнерами, – Кулеба

Украина серьезно относится к доступной информации о возможном госперевороте. Именно поэтому планирует поделиться ею с иностранными партнерами.

Соответствующее заявление сделал глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. Об этом он сказал в обращении 29 ноября.

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Кулеба заявил, что Украина расскажет о госперевороте партнерам

Министр объяснил, "когда говорится о гибридной войне, внешнее военное давление сопровождается дестабилизацией страны внутри". Глава МИД также добавил:

"мы смотрим очень серьезно на имеющуюся у нас, правительства Украины, информацию;

на этом этапе, когда речь идет о потенциальном перевороте в Украине, мы остаемся очень бдительными".

Наши правоохранительные органы проверяют эту информацию и мы, конечно, предоставим нашим партнерам обновленные данные, как только их получим,

– объяснил Дмитрий Кулеба.

Дипломат также добавил – если Россия попытается прибегнуть к последней мере военной наступательной операции, то это, "несомненно, будет сопровождаться систематическими и дерзкими попытками дестабилизировать Украину изнутри всеми возможными средствами".

Более того, Кулеба заверил, что:

украинская армия пользуется уважением и доверием в обществе;

руководство армии преданно защите суверенитета и демократически избранного правительства.

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