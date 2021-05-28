Украина пока не будет отзывать посла из Беларуси: Кулеба объяснил, почему

С отзывом из Минска посла Украины в Беларуси Игоря Кизимы возникают трудности. Поэтому Киев пока этого делать не будет.

В общем отозвать посла не является проблемой. Это тоже жест. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Почему тогда посла не отзывают

По словам Кулебы, очень много гуманитарных вопросов, которыми надо заниматься.

У нас посол не занимается политическим диалогом с Беларусью. Он занимается гуманитарными вопросами,

– отметил Кулеба.

Министр добавил, что сейчас в Беларуси находится много украинцев, которые приехали на лечение:

В частности, 26 граждан Украины – на операциях в Беларуси. Кулеба отметил, что среди них 10 уже на связи с посольством.

Еще около 160 человек стоят в очереди, вскоре должны ехать.

Что произошло в Беларуси