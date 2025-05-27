Наступательная компонента: на какую операцию способны F-16 от Нидерландов

В понедельник, 26 мая, из Нидерландов в Украину отправилась последняя партия истребителей F-16. Эти самолеты уже могут быть привлечены к летней воздушной наступательной кампании, основным направлением которой является Крым.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан отметил 24 Каналу, что для эффективного использования F-16 на передовой их нужно освободить от задач в тылу, в частности уничтожения "Шахедов" и крылатых ракет. Вместо них целесообразно применять другую авиацию.

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Как истребители F-16 могут помочь в наступлении

По словам летчика-инструктора, одна эскадрилья состоит из 12 самолетов. Украине же передали две эскадрильи – то есть 24 самолета. Их уже можно назвать даже бригадой F-16, которая способна выполнять боевые задачи на одном локальном направлении.

Сейчас F-16 действительно работают не только по всей линии фронта, но и в тылу – уничтожают "Шахеды" и крылатые ракеты. В этом аспекте они себя хорошо зарекомендовали,

– подчеркнул Свитан.

Впрочем, как отметил полковник запаса, Украине также нужны легкомоторные самолеты. К сожалению, имеющиеся Як-52 не справляются с этой задачей. Рассчитывать на них нет смысла.

Вместо этого Украине нужны легкие штурмовики уровня Embraer Super Tucano – с двумя пулеметами, ночным прицелом (не просто тепловизором), который обеспечивает угол опережения при стрельбе очередями.

Такой самолет может эффективно уничтожать российские беспилотники. Именно на таких штурмовиках можно было бы сосредоточить борьбу с "Шахедами", разгрузив F-16 для выполнения других задач.

F-16 уже могут быть использованы на определенном направлении. Оптимальным вариантом сейчас является Крым,

– предположил Роман Свитан.

Украинская летняя кампания должна быть оборонительной на земле – чтобы истощить россиян – и наступательной с воздуха. Даже одной эскадрильи F-16, которую передали Нидерланды, уже достаточно, чтобы начать планирование наступательных авиаопераций по Крыму.

Военный эксперт подытожил, что россияне это прекрасно понимают и уже готовятся к этому.

Заметим, министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что его страна может передать Украине самолеты F-16 раньше установленного срока.