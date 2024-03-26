Украина получила информацию о самом секретном оружии Путина: разговор с офицером ВСУ

Российские оккупанты 25 марта атаковали Киев предположительно двумя гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Впрочем, украинская ПВО уничтожила обе цели. Более того, теперь Украина и западные партнеры могут иметь уникальную информацию о секретном оружии России.

Дело в том, что основная боевая часть ракеты хоть и деформировалась, но осталась невредимой. Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал офицер ВСУ Тарас Березовец. Больше интересных тем – читайте дальше в материале.

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План Путина сработал, он загнал Запад в ловушку

Эммануэль Макрон заявил, что организаторы теракта в Москве с ИГИЛ якобы пытались совершить несколько попыток нападений и во Франции. Он выразил соболезнования в связи с трагедией в Москве и пообещал даже усилить сотрудничество с Россией по борьбе с терроризмом. На прошлой неделе мы обсуждали его заявление о возможном введении войск НАТО в Украину, а теперь вот такое новое заявление. Можно ли это связать, и можно ли сказать, что это была одна из целей Кремля – выйти из международной изоляции?

Более двух лет – с момента полномасштабного вторжения в Украину – Кремль оказался в международной изоляции. Владимир Путин – это пария (лицо, исключенное из политической, социальной жизни – 24 Канал), с которым не общаются, которому не звонят лидеры свободного мира.

И единственный, подчеркиваю, единственный шанс у него вызвать хоть какие-то соболезнования по отношению к России и возобновить в какой-то форме сотрудничество с правительствами западных стран – это было именно совершение теракта на российской земле.

Думаю, что ни у кого не вызывает сомнения, что Путин является настолько абсолютно циничной, извращенной тв***ю, что у него даже не появятся сомнения относительно того, чтобы убить десятки-тысячи россиян, чтобы получить один-три прямых телефонных звонка от западных лидеров. Такова в общем и была цена для тех россиян, которые стали жертвами этого террористического акта в "Крокус Сити Холле".

Сегодня мы не можем рассчитывать на то, что расследование, которое будут проводить российские власти, будет бесстрастным, объективным и честным. Более того, эта террористическая операция могла быть под чужим флагом – fals fleg операцией. То есть за ней могут стоять, собственно, российские спецслужбы.

Впрочем, для Путина не имеет значения, какую цену заплатят рядовые россияне в дальнейшем, чтобы он мог общаться с лидерами цивилизованных стран, возобновлять с ними сотрудничество. И, в общем-то, все это происходит. Так что мы должны констатировать четко и объективно, как бы нам это не нравилось – расчет Путина сегодня срабатывает.

План Путина сработал / Getty Images

Теракт в подмосковном торговом шоппинг-моле восстанавливает в известной степени контакты между Москвой и западными столицами. Это не означает, что восстанавливается доверие и старый уровень сотрудничества. Нет, конечно, ничего из этого не будет. Но Путин нашел именно ту важную, очень болезненную триггерную точку, нажав на которую, он получил нужную реакцию от таких лидеров, как Эммануэль Макрон, Джо Байден, Олаф Шольц и других лидеров свободного мира.

Почему так произошло? Для Запада террористические акты и вообще борьба с терроризмом – это очень чувствительная тема, ведь жертвами террористических актов в цивилизованных странах стали тысячи граждан. Более того, тема исламского фундаментализма, борьба с "Исламским государством" – бескомпромиссным врагом всего цивилизованного – совершенно понятна.

Путин четко использовал эту психологическую матрицу, ловушку, в которую он загнал западных лидеров. Поэтому его расчет сейчас срабатывает.

Пока я был бы осторожен относительно дальнейших прогнозов возобновления сотрудничества, потому что восстановить уровень доверия почти невозможно. Россия сделала слишком многое и сама прибегала к актам терроризма. Но пока остается версия о причастности ИГИЛ. Пока она не опровергнута другими, очевидно, что Запад будет готов к сотрудничеству с Россией, будет предлагать ей, в частности, помощь.

Более того, именно западные правительства пытались эту трагедию предотвратить. Именно посольства США, Великобритании, Чехии, Германии и других государств предупреждали о подобном террористическом акте. Даже говорили, что произойдет это в месте массового скопления людей и что там были конкретно прописаны концерты и массовые мероприятия. Все так и вышло.

Что на самом деле могло произойти в "Крокусе"

Это выводит нас на две ключевые версии того, что могло произойти в подмосковном концертном зале:

русские спецслужбы банально проспали этот теракт и они, имея всю информацию, ничего не сделали;

они, зная, что все это было, использовали это как спецоперацию против Запада и против собственных граждан;

и третья версия – конспирологическая, в этом случае может быть так, что российские спецслужбы решили подставить диктатора и, зная и обладая полной информацией, действительно способствовали этому теракту. Потому что этот теракт сработал против него.

В любом случае для многих россиян стало очевидно, что они не живут в безопасности, несмотря на то, что они обменяли свои свободы. Это был такой общественный договор – обменять свободы и права на условную безопасность. Всё это совершенно разрушилось. И мы видим, что россиян убивают так же, безжалостно, как это было в "Норд-Осте", как было в Беслане и как было в Буйнакске, при взрывах на Каширском шоссе в Москве и т.д.

То есть этот животный первобытный страх россиян перед терактом снова вернулся. Теперь доверия к Путину будет гораздо меньше, чем это было 20 лет назад – в начале его первой президентской каденции, когда он вымывал свой знаменитый мем "Будем мочите их в сортире".

. Это цитата Владимира Путина, которую он сказал во время пресс-конференции в 1999 году, после того, как российская авиация бомбила Грозный. Дословно: "Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту – в аэропорту. Значит, вы извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов".

Вышло так, что мочить в "сортире" пришлось простых россиян. Ведь именно в публичных туалетах "Крокус Сити Холл" нашли свое последнее убежище десятки россиян. Они просто умерли и задохнулись от угарного газа.

Какие несовпадения есть в версии с "причастностью" Украины

Несмотря на все факты, российская пропаганда продолжает обвинять в этом теракте Украину. Пропагандист Дмитрий Киселев сказал, что ИГИЛ так не работает. Хотя опять-таки организация сама взяла на себя ответственность. Как вы думаете, почему именно так сейчас работает пропаганда Кремля? Они хотят посеять большую ненависть к украинцам среди своего населения?

Было бы странно, если бы Кремль не воспользовался этой трагедией. А это действительно трагедия, потому что погибли в большинстве совершенно невинные мирные граждане, как бы мы не относились к ним.

Хотя, как мы видим по расследованиям отдельных журналистов, того же российского журналиста Александра Невзорова, один из погибших террористов оказался ожесточенным (z-патриотом – 24 Канал), а его родной брат даже воевал в Украине на стороне преступных российских вооруженных сил. К сожалению для него, конечно, не для нас, человек нашел такой конец.

Но все же в основном это были рядовые граждане, которые, думаю, могли не интересоваться политикой, даже не ходить голосовать за Путина. Они просто заплатили своими жизнями за очередную авантюру кремлевского диктатора.

Теракт в "Крокусе" / РосСМИ

Что касается попыток привлечь к этой истории Украину – было бы странно, если бы сложилось по-другому. Несмотря на очевидные разногласия этой версии и то, что террористы безнаказанно, спокойно, на той же машине, не меняя номера, проехали сотни километров, несмотря на план перехвата, который якобы был привлечен, и почти сбежали в Беларусь.

На самом деле их задержали за менее 50 километров от границы с Беларусью в поселке Теплый по дороге в Гродно. В то время как до украинской границы им оставалось втрое больше. И непонятно о каком окне на украинской границе говорил диктатор Путин, через которое они якобы должны были проскочить, когда там сплошная зона боевых действий.

Я так представляю: террористы подъезжают на этом белом Renault Logan к границе, но там граница и часть контролируется российскими силовиками. И российские пограничники, отдавая им честь, поначалу их пропускают в какое-нибудь окно, где их радостно с наградами, государственными звонками встречает кто? Буданов, Малюк, или кто их должен здесь встретить?

Это выглядит настолько глупо, как говорил в свое время один харьковский политик, маргинальный ныне, что говорить об этой версии и верить в нее могут разве что абсолютно упо**тые потребители российской пропаганды.

Эти обвинения сразу были отвергнуты как украинскими официальными лицами, так и всеми западными правительствами, которые сразу заявили об отсутствии каких-либо доказательств причастности украинской стороны к этому. И самое главное – в Украине нет сил, подразделений государственных или, как говорят, non-state actors, то есть каких-либо негосударственных участников, которые могли бы действовать подобными варварскими методами. Нас не учат такому.

То есть эта специфика захвата и убийства заложников – это специфика российских спецслужб. Так работает фсб, убившая более сотни российских заложников в "Норд-Осте", отравив их газом вместе с террористами. Они их убили. Они захватывают заложников так, как это происходит во время войны в Украине, когда прикрываются украинскими детьми, женщинами – это их методы. То есть здесь все называется "за Фрейдом".

Они так старательно придумали эту версию, что на самом деле все следы могут в итоге вывести на них самих.

Путин так долго придумывал заговоры, что сам стал жертвой

В США после стрельбы в "Крокус Сити" снова призвали своих граждан покинуть территорию России, а ИГИЛ анонсирует новые теракты, в том числе теракты против Путина. Это делается специально, чтобы показать, что и Путин в опасности?

Конечно, мы понимаем, что любой диктатор, придумывая разные теории заговора и обвиняя своих врагов в совершенно негуманных методах ведения войны, на самом деле так же может стать марионеткой, которой начинает играть его ближайшее окружение. Путин так долго придумывал разные теории заговора, что сам стал жертвой собственной пропаганды.

Очевидно, что окружение манипулирует страхами Путина, его фобиями, что на него в любой момент могут совершить покушение, убить. И поэтому он стал лицом, которым, будем говорить откровенно, манипулировать действительно не сложно, даже если он находится на высшей должности. Ведь это человек, который находится в состоянии стресса, который постоянно напуган.

Примеров подобных манипуляций в истории есть множество. Все диктаторы, в том числе и нового времени, были одержимы страхом того, что их могут убить. Мы можем вспомнить опыт Муаммара Каддафи (диктатор Ливии – 24 Канал) и Саддама Хусейна (иракский диктатор – 24 Канал). И этим активно пользовались их ближайшие приспешники.

Что касается версии причастности "Исламского государства" к совершению подобных актов. Очевидно, что это не версия, а единственный вариант, который сегодня есть. "Исламское государство" является давним и ярым противником не только западных правительств. На самом деле Россия является прямым и безжалостным врагом ИГИЛ. Россия очень долго поддерживала ключевого бескомпромиссного врага ИГИЛ – правительство Башара аль-Асада в Сирии.

Смотрите, в среде криминальных элементов есть такое понятие как "воры в законе" и те, кто эти законы ломает – идущие на сотрудничество с правоохранительными органами. С точки зрения "Исламского государства" – Талибан, которому активно помогало прийти к власти, в частности правительство в Москве, является именно таким, потому что он пошел на сотрудничество с россиянами.

Они пошли на сотрудничество с другими правительствами, отказались во многом от пути войны с неверными и потому они должны быть уничтожены вместе со своими приспешниками. И поэтому для ИГИЛ борьба с Россией, борьба с Путиным является абсолютно логичным, естественным путем проведения их борьбы.

На самом деле Россия в лице Исламского государства столкнулась не просто с бескомпромиссным, а очень подготовленным, очень изобретательным врагом, более безжалостным и еще более циничным в уничтожении гражданского населения, чем террористический режим самого Путина.

Мы видели, насколько эффективно менее чем за 20 минут 4 боевика "Исламского государства" истребили столько человек. Кажется, к настоящему моменту уже более 150 убитых подтверждены. То есть они уничтожили вчетвером каждый по 40 российских гражданских. Это свидетельствует прежде всего и об уровне их подготовки, и проводимой нами разведке.

Один из подозреваемых террористов / РосСМИ

Поэтому Россия действительно оказалась в очень сложной ситуации. Это только начало их проблем. Они настолько увлеклись войной с Украиной, что на самом деле "проспали" происходящее в их тылу. Сомнений в том, что "Исламское государство" будет совершать новые акты терроризма на русской земле – нет. Очевидно, что они могут быть еще более масштабными с использованием химического бактериологического оружия, с использованием более мощных взрывчатых элементов.

Россия действительно только заходит в полосу своих очередных проблем. Бороться с этим врагом – это не бороться с простыми россиянами, которые выходят с плакатиками, совершенно не вооруженные на митинги за Навального. Это совсем другая история. Это мотивированный враг, очень подготовленный, вооруженный и самое главное очень посвященный.

Подготовка этих терактов, как мы видим, им удалась. Они провели их в абсолютной тайне. Более того, сейчас любые попытки предпринять, привязать их к России на самом деле приведут к противоположному эффекту. То есть, эти спецслужбы, работающие над фейковыми версиями, будут зарывать себя еще больше.

Занимаясь выдумыванием фейковых врагов, они теряют ресурсы. В то время, как ИГИЛ будет готовить следующие террористические акты, которые будут реализованы, я уверен, в ближайшее время в России.

Какими будут дальнейшие шаги Путина

Как еще потенциально Путин может использовать этот теракт? В Центре противодействия дезинформации говорили, что Россия намеренно сейчас будет обвинять Украину для того, чтобы получить повод для новой волны мобилизации, или чтобы Путин объявил общую мобилизацию. Хотя скрытая до сих пор продолжается. Как вы думаете, может ли это стать поводом? Потому что на самом деле их пропаганда почти не говорит о мобилизации.

Этот аргумент имел смысл в том случае, если бы с самого начала удалось привязать этот террористический акт к Украине. На самом деле поезд уже ушел и сколько бы они сейчас ни пытались притянуть за уши версию о "причастности" Украины, в нее уже, откровенно говоря, не поверят даже упо**тые российские граждане.

Возможно, она где-нибудь на фоне останется. Возможно, они опять попытаются педалировать во время судебного процесса. Но после публичных пыток, которым были подвергнуты подозреваемые, когда одному из них отрезали ухо, а другого пытали электротоком, – сейчас никто в эту версию не поверит.

Думаю, что этот аргумент о мобилизации не имеет смысла на сегодняшний день. Во-первых, у Кремля нет проблем с мобилизацией своих граждан, они и так совершенно беспрепятственно их привлекают: кого-то за деньги, кого-то за идею, а кому-то просто нечем заниматься – абсолютная безысходность. Во-вторых, еще раз повторяю, привязать Украину в этой истории не получится.

Думаю, что это используют, прежде всего, для усиления цензуры, как бы нам не казалось, что куда еще больше можно закручивать гайки.

Мы уже слышим голоса о возвращении смертной казни, и здесь Путин может тоже сыграть, потому что эта тема бесспорно благодатна для него. И она популярна, его электорат эту идею будет точно поддерживать. Не факт, что они это сделают, но попытаются ее покрутить в публичном пространстве, посмотреть на реакцию. Однако это не значит, что они до нее действительно смогут дойти.

Понятно, что эта история будет использована, прежде всего, для репрессий против граждан Центральной Азии. Мы уже видим, что погромы, которые сейчас начинаются в отдельных регионах: им жгут бизнес, нападают. Посольство Кыргызстана попросило своих граждан воздержаться от поездок в Россию, посольство Таджикистана попросило своих граждан не выходить вечером на улицы, потому что они могут стать жертвой линчевальщиков.

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Думаю, что сейчас эта ненависть в первую очередь выльется на миллионы ни в чем невинных мирных граждан Центральной Азии, которые находятся в России, кто легально, а кто нет. Это тоже большая проблема, потому что это вызывает только радикализацию. Когда к мойщику окон или к официанту в ресторане приходят с обысками, выворачивают все, обвиняют его в том, что он якобы исламский боевик, то абсолютно мирный человек может обратиться к этим исламским террористическим организациям.

Поэтому эти репрессии, скорее всего, будут иметь обратный эффект и еще больше увеличат количество сторонников радикальных исламских террористических группировок.

Россия усилила ИПСО против харьковчан

Российское издание со ссылкой на собеседников в администрации президента России написало, что Кремлю не хватает 300 тысяч бойцов, поэтому для мобилизации вроде бы все готово. Также пишут, что вроде бы планируется осаждать самый большой город на востоке Украины – Харьков и говорят, что не будут стирать его с лица земли. В то же время, спикер Владимира Путина Дмитрий Песков недавно сказал, что продолжается не "спецоперация", а война. Так действительно ли Россия готовится к чему-то масштабному?

Смотрите, Песков слово "война" использует уже не в первый раз. То есть то, что не разрешено другим гражданам страны, Пескову разрешено. Он может так поступать, зная, что не будет за это наказан. Поэтому я бы не делал особого акцента на очередном использовании путинским спикером слова "война", которое уже случалось и не приводило ни к каким действиям.

Кроме того, нужно понять логику нашего противника. Я уже говорил, что у России нет недостатка добровольцев, им хватает граждан, которые готовы участвовать в войне против Украины. В первую очередь по экономическим соображениям.

Что касается версий, которые российская пропаганда бросает, в частности, о Харькове. Понятно, что это информационная спецоперация, и все это делается намеренно. Почему об этом говорят? Для того чтобы сломать дух и сопротивление харьковчан и украинских Сил обороны. Убедить, мол, россияне все равно захватят Харьков, но не будут уничтожать его, зайдут мирно, цивилизованно, только нужно сдаться.

Они пытались обо всем этом сказать еще в начале. Вспомните, какой нарратив транслировали российские пропагандисты в начале войны? Они говорили следующее:

мы не воюем с мирными людьми;

украинская армия нам не враг, это наши друзья. Наш враг – это якобы "режим нацистов и наркоманов Киева", поэтому будут бороться только с ним;

мы наносим удары только по военным объектам, гражданская инфраструктура не интересует, поэтому, мол, находитесь дома, сейчас придет российская армия, "наведет порядок и все будет спокойно".

Тогда все это не подействовало, по крайней мере, на абсолютное большинство наших граждан. Сейчас идет попытка снова повторить эту историю. Мы знаем, как они умеют воевать, они уничтожают все. Ни один украинский город, взятый противником после начала войны, кроме тех, которые были захвачены врасплох, ни один населенный пункт не взяли так, как они рассказывают в своей пропаганде.

Марьинка перестала существовать, Бахмута – нет, Авдеевки – нет. То же ожидает судьбы других украинских городов, которые россияне хотят захватить. Поэтому все эти версии они могут оставить разве для себя или очень доверчивых людей. Они не умеют воевать цивилизованно. Поэтому еще раз повторяю – это информационная спецоперация, а к подобным вбросам нужно относиться очень и очень внимательно.

Украина получила уникальную информацию об оружии России

Враг наносит по Украине ракетные удары. В частности, 25 марта взрывы раздавались в Одессе, а утром оккупанты ударили по Киеву двумя баллистическими ракетами из временно оккупированного Крыма. Все цели сбили и вроде бы это были ракеты "Циркон". Что это за активизация ударов?

Это вторая атака с использованием ракет "Циркон". Мы можем говорить об этом с большой вероятностью, потому что есть подтверждение – фотографии сбитых ракет и это действительно напоминает боевую часть российской гиперзвуковой ракеты "Циркон". Приблизительно три года назад ее представлял Путин как "чудо-оружие", которое якобы способно преодолевать западную систему ПРО. Но, как мы видим, Путин в очередной раз соврал. Обе ракеты "Циркон" были сбиты.

Сегодня (25 марта – 24 Канал) в Киеве действительно раздались взрывы. Они были от того, что сработала система ПВО и от того, что упали обломки, повредившие здания. Известно только о пострадавших, в результате этого удара никто не погиб.

Сегодняшняя атака могла иметь привязку ко Дню Службы безопасности Украины, который отмечается 25 марта. Вполне возможно, что противник пытался нанести удары именно по правительственным зданиям, связанным с главной украинской спецслужбой. Но это только версия, точные детали установит следствие. Хотя это совершенно присуще помешанной логике, по которой действует наш противник.

Эти гиперзвуковые ракеты имеют скорость около 11 тысяч километров в час. Соответственно, полетное время такой ракеты с территории временно оккупированного Крыма в украинскую столицу составляет лишь около трех минут.

Ракета "Циркон" / Naked Science

Это испытание. Противник испытывает, как сам считает, самое страшное оружие в боевых условиях. Россияне пытаются использовать войну для боевого испытания своих видов вооружения.

Первый раз, когда противник запустил одну такую ракету, она тоже была сбита. И вторично мы видим, что эти ракеты не достигли поставленных целей. Это означает, что западные системы противовоздушной обороны способны справиться с оружием, о котором Путин говорил, что оно является неуязвимым для любых самых современных систем, в том числе американских Patriot.

Понятно, что боевые части подобных ракет будут тщательно изучать, с ними будут работать специалисты. Для россиян это очень плохие новости, потому что, как мы уже увидели на фотографиях сбитых "Цирконов" в соцсетях, там на самом деле есть над чем работать.

Основная боевая часть ракеты почти невредима. Она деформирована, но почти невредима. Да, в руки наших и западных специалистов попадет уникальная информация. И что тогда дальше? Какие козыри останутся в рукаве Путина, если его самое секретное оружие больше таковым не будет? Для него это очень плохие новости.

Почему именно сейчас бьют по энергетике

В последнее время ракетные атаки врага были нацелены на критическую инфраструктуру, в том числе на энергетику. Также наносили удары "Шахедами" по Одесщине, там перебои со светом. В Харькове люди до сих пор без электроэнергии. Почему сейчас россияне бьют по энергетике?

Есть несколько составляющих, почему противник сменил свою тактику. Россия в 2023 году использовала "Шахеды" и крылатые баллистические ракеты для ударов по энергетической инфраструктуре. Но зимой, когда мы больше всего ожидали подобных атак, этого не произошло.

Все потому, что тогда противник не накопил нужного количества ракет. Сейчас они способны производить около 100 ракет в месяц. Россияне собирали их всю зиму и начали использовать только сейчас. Поэтому первое объяснение – не было такого количества ракет.

Почему вернулись к уничтожению энергетической инфраструктуры? С одной стороны, это жест отчаяния, потому что они видят, что украинская экономика, военные объекты, военная промышленность продолжают работать. Что-то нужно с этим делать, потому что больших успехов на фронте противник сегодня не имеет. Надо демонстрировать что-то для собственного населения, как жест якобы "победы".

Кроме того, враг надеется, что будет пауза с поставками ракет для систем противовоздушной обороны. Они считают, что если сейчас истощат наши запасы ракет, то тогда будут иметь определенный интервал для того, чтобы наносить удары по инфраструктуре, а нам нечем будет отвечать. То есть их расчет исходит из того, что западные партнеры не предоставят нужное количество ракет для систем ПВО. Поэтому сейчас нужно интенсифицировать количество обстрелов.

Они действительно увеличивают их, делают очень сложные маршруты. В частности одна из таких ракет залетела на территорию соседней Польши и официально находилась в ее воздушном пространстве 39 секунд. Эта ракета не была сбита польским ПВО, а затем ударила по объекту во Львовской области.

Поэтому противник исходит из того, что имеет сейчас, думает, что сможет истощить нашу систему ПВО, а дальше безнаказанно наносить удары по объектам как гражданским, так и военным. Но ясно, что этого не произойдет, никакой паузы не будет. Их расчеты в очередной раз окажутся ложными.

Относительно объектов во Львовской области, мы знаем, что россияне попали в наземную инфраструктуру одного из подземных хранилищ газа "Укртрансгаза", было повреждено технологическое оборудование. Они действительно хотят бить и уничтожать подземные газохранилища и газовые компрессорные станции? И зачем им это делать, если они тоже пользуются этой инфраструктурой?

Это из серии, а зачем наносить 8 ракетных ударов по дамбе Днепровской ГЭС, зная, что советские инженеры рассчитали ее так, что она может выдержать даже ядерный удар? Да, ГЭС может быть повреждена, выведена из строя на время, но уничтожить эту дамбу невозможно. Однако они не пожалели 8 дорогих ракет, которые могли бы использовать где угодно. Здесь то же – для чего наносить удары по объектам, которые на самом деле не стоят даже цены той ракеты. Но это вопрос к россиянам.

Часто это делается с демонстративными целями, чтобы что-то показать и не имеет никакого военного значения. Это ведение войны абсолютно нечестными, преступными методами, это нарушение правил войны в соответствии с международными нормами. Но они так воюют. Если мы каждый раз начнем искать логику в действиях Путина и российского министерства обороны, то поедем крышей, потому что логики там на самом деле нет. Сплошь и рядом основной целью является банальный террор.

Зачем наносить удары по Западу Украины, который глубоко в тылу? Для того чтобы держать в страхе и панике все регионы, чтобы показать, что нет безопасных мест на территории Украины. Вы везде можете оказаться жертвами российских ударов, вот и все. Это только террор.

Что показала реакция Польши на российскую ракету

Можем ли мы искать логику в действиях Польши? Накануне российская ракета залетела на 4 километра в их территорию. В Польше говорят, что решили ее не сбивать, потому что поняли, что она вернется в Украину, а если бы сбили, то ракета нанесла бы больший риск местным жителям. Что эта ситуация нам показывает? И будет ли Путин в дальнейшем так испытывать Альянс?

Могу сказать, что аргумент, использованный польской стороной, обычно интересен, но не выдерживает никакой критики. Можем сравнить это с тем, как действовало правительство Турции, когда российские штурмовики "зацепили крылом" территорию страны. Они тогда залетели в Турцию на расстояние около 2 километров и были сбиты.

Кстати, президент Реджеп Эрдоган заранее предупредил Путина, чтобы российская авиация, бомбящая гражданские объекты на территории Сирии, даже не думала залетать на территорию Турции. Если это произойдет, их немедленно собьют.

Но Путин не поверил этим предупреждениям и намеренно дал указание спровоцировать, посмотреть на реакцию и получил отпор. Тогда русские пилоты были убиты. Они спустились на парашютах и на земле их просто добили. После этого Россия объявила бойкот турецким товарам, боролась с их апельсинами, но в итоге Путин пошел на примирение и никакого наказания или компенсации Эрдоган ему не предоставил.

Тогда время, на которое российские самолеты залетели на территорию Турции, было еще меньше, чем 39 секунд. Если не ошибаюсь, то речь шла об около 20 секунд, но пилотам турецких ВВС этого вполне хватило.

Тогда возникает вопрос, могли ли пилоты F-16, патрулировавшие этот участок в Польше, сбить российскую ракету? Очевидно, что да. Почему они этого не сделали? Потому что была соответствующая команда. Это большая проблема и не только для Польши, но и для НАТО, потому что показывает подлинную готовность встречать российскую агрессию не на словах, а на действиях.

Где в Польше зафиксировали российскую ракету: смотрите на карте

Кроме этого, звучал аргумент, мол, ракета не имела никакой цели на территории Польши. Мне интересно, как они определили это за 39 секунд, когда ракета залетала и быстро меняла свою траекторию. Что это значит? Если ракета убивает украинцев, мы ее пропускаем, а если убивать поляков, то не пропускаем? Тогда возникает еще один вопрос – это действительно партнерское поведение? К сожалению, вопрос риторический.

Будет ли Путин и дальше испытывать Польшу и другие страны? Потому что это не первый подобный случай. Тем более, что сейчас в Польше все время поднимаются F-16, когда в Украине объявляют воздушную тревогу, зная, что ракеты могут залетать в их воздушное пространство.

Мне кажется ответ очевиден. Если это удалось, а это уже третья провокация с ракетой, а обломки падали на землю Польши, то 100% будет новая провокация. Путин увидел, что ему это дают делать. И согласно его логике это означает, что он может повышать уровень эскалации.

К сожалению, в логике действий Путина это означает, что в следующий раз ракета может не пролететь через территорию Польши, а поразить какой-то объект. И он просто скажет, что это было ошибочно, или будет снова придумывать, что это якобы не российская ракета, а украинская ПВО, которая ее сбивала. Уже однажды такое было.

К сожалению, такое очень слабое поведение перед лицом агрессора и террориста только еще больше будет его провоцировать. Но это решение, принятое нашими партнерами, и им за него отвечать.

Действительно ли Шольц мог спасти Украину от ядерного удара

Западная пресса пишет, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы предотвратил возможный ядерный удар по Украине. В материале говорится, что США осенью 2022 года вроде бы опасались, что Путин нанесет ядерный удар, а для того, чтобы это предотвратить подключили Китай. Но страна якобы помогла только тогда, когда Шольц лично посетил Пекин и побеседовал с Си Цзиньпином. Могло ли такое быть на самом деле или это лишь попытка повысить лидерство Шольца на фоне его конкуренции с Макроном?

Об истории с тем, как западные правительства, в частности Германии, останавливали Путина от использования ядерного оружия в конце 2022 года, писали влиятельные западные издания. Поэтому это вполне может быть правдой. Так же как мы знаем, что истина состоит в том, что именно непримиримая позиция Китая и Индии относительно использования ядерного оружия, в конце концов, стала последним ключевым аргументом для Путина этого не делать.

Я не исключаю, что все могло быть именно так, но стоит сказать, что не один Шольц давил. Правительства США, Великобритании активно работали и давили на Пекин и Нью-Дели. В итоге это давление сработало.

Насколько весома здесь была миссия Олафа Шольца мне неизвестно, но, я думаю, что он работал как ответственный политик, понимающий все последствия. Более того, он сам происходит из семьи, которая пережила ужасы Второй мировой войны. Шольц прекрасно все это сознавал. Поэтому сколь бы ни казались незначительными эти усилия, но работа всех западных лидеров дала нам нужный результат.