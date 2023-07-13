Украина получила кассетные боеприпасы от США, – Тарнавский

Украинский генерал подтвердил, что Украина получила кассетные боеприпасы из США.

Командующий Операцией объединенных сил "Таврия" генерал Александр Тарнавский заявил, что Украина получила кассетные боеприпасы от США.

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Использует ли Украина кассетные боеприпасы от США

По словам Тарнавского, кассетные боеприпасы уже в Украине, но их еще не использовали. Он отметил, что с ними украинские защитники будут иметь преимущество.

Мы только что их получили, еще не использовали, но они могут радикально изменить ситуацию на поле боя,

– сказал он.

Тарнавский отметил, что использование кассетных боеприпасов запрещено в густонаселенных районах, даже если они оккупированы российскими войсками. Так что высшее руководство будет определять участки, где их можно будет использовать, ведь это очень мощное оружие.

Россияне полагают, что мы будем использовать его на всех участках фронта. Это очень неправильно. Но они очень волнуются,

– заявил генерал.

Россия давно использует кассетные боеприпасы против Украины и делает это неизбирательно, атакуя мирное гражданское население.

Украина не будет использовать кассетные боеприпасы там, где могут быть гражданские

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что украинские военные будут использовать кассетные боеприпасы разумно – в частности, в таких местах, где невозможно задеть гражданское население. Также Киев будет четко и прозрачно отчитываться перед партнерами об использовании каждого снаряда.

США подтвердили, что они получили письменные гарантии от Украины, что эти снаряды не будут использоваться в районах с гражданским населением и что их использование будет отслеживаться для возможных операций по разминированию.

В Штатах объяснили, что решение предоставить Украине кассетные боеприпасы связано с низким запасом стандартных артиллерийских снарядов в Киеве. По словам советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, "снабжение кластеров является "временным".

В 2008 году в Ирландии была принята Конвенция о кассетных боеприпасах, запрещающая их использование. Ее подписали около 100 стран мира. Но ни США, ни Украина, ни Россия не присоединились к конвенции.