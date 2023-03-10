Украина получила первую обещанную систему Patriot, – Financial Times

Журналисты сообщили, что в Украину прибыла наконец первая обещанная система ПВО Patriot. Американская установка позволит более эффективно защищать небо над нашим государством от вражеских ракет.

По данным журналистов, Украина получила одну из двух обещанных систем Patriot. Их нам должны передать США и Германия. В то же время следует понимать, что установка еще не введена в эксплуатацию.

Читайте также Враг совершил 81 пуск: Воздушные силы сбили 34 ракеты и 4 беспилотника

Ожидают пусковых установок

Сейчас известно, что система ПВО ожидает пусковых установок Patroit от Нидерландов. Тогда можно будет говорить о боевой готовности и возможности сбивать российские ракеты.

Напоминаем, что Patriot – самая современная система ПВО средней дальности среди тех, которые может предложить Запад. Впрочем, следует понимать, что она не имела дел с российскими "Кинжалами". Так что, по сути, в Украине она еще и будет проходить боевое крещение.

Стоит заметить, что Украина ожидает систему Samp-T. Она аналогична Patriot, но ее нам должны предоставить Франция и Италия. Эти ПВО наше государство тоже еще не получило.

Patriot поможет прикрыть небо Украины

Напомним, что 9 марта российские военные совершили очередную массированную ракетную атаку по Украине. Для нее оккупанты использовали ракеты разного типа базирования. В общей сложности захватчики осуществили 81 пуск ракет:

28 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555;

20 пусков крылатых ракет морского базирования "Калибр";

6 пусков крылатых ракет воздушного базирования X-22;

6 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-47 "Кинжал";

8 пусков управляемых авиационных ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;

13 пусков зенитных управляемых ракет С-300.

Кроме того, осуществлено 8 пусков ударных БПЛА "Shahed-136/131".

Заметим, что силам ПВО удалось сбить с 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" 34. Также уничтожили 4 дрона-камикадзе. В то же время бессильны наши средства во время атак "Кинжалами". А их оккупанты 9 марта выпустили сразу 6.

В эфире 24 Канала спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат впервые озвучил эту цифру. Он также отметил, что не напоминает, чтобы враг атаковал нас таким количеством "Кинжалов". Напомним, что бьют ими из МиГ-31К, которые регулярно поднимают в воздушное пространство над Беларусью.