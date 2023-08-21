"Туман войны" в действии: когда западные истребители могут появиться в украинском небе

Долгожданная новость о начале учений украинских пилотов F-16 не объясняет финальных сроков получения истребителей. Однако заверения нидерландского премьера в том, что эта учеба будет максимально быстрой, добавят оптимизма ВСУ.

Об этом 24 Каналу рассказал Алексей Буряченко: политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин. По его мнению, последние новости относительно получения западной авиации позволяют надеяться на оптимистическое решение этого вопроса.

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Почему сроки ожидаемых поставок постоянно меняются

Мы все очень хорошо понимаем особенности предоставления помощи от западных партнеров, поэтому время от времени видим столь разные комментарии от участников этого процесса. Сначала наши партнеры называют очень осторожные сроки, а затем украинская сторона продвигает гораздо более оптимистичные месседжи.

"Не понятно, как можно трактовать заявление Алексея Резникова о том, что обучение будущих пилотов и персонала F-16 фактически уже началось. Ведь неизвестно, сколько времени они уже учатся и сколько времени будут учиться еще. Это туман войны, если переводить с языка дипломатических заявлений", – отметил Буряченко.

Когда ждать западную авиацию в Украине

Вооруженные Силы, МИД и Офис Президента делают все возможное, чтобы западные самолеты появились в Украине. Об этом могут свидетельствовать испытания шведского истребителя Gripen, а также недавняя новость о том, что Нидерланды согласились передать Украине 42 истребителя.

До войны Украина стремилась перевооружить свою авиацию к 2035 году. Но жизнь сложилась так, что это перевооружение нам критически необходимо уже сейчас, ведь от него зависит жизнь украинских военных.

Политическое решение о F-16 уже было принято во время встречи в Рамштайне в конце мая. Сейчас ведутся переговоры о деталях этого процесса. Дело ведь не только в том, чтобы передать самолеты, но и в том, чтобы эти самолеты имели аэродромы для базирования и обслуживающий персонал.

Алексей Буряченко о получении западной авиации: смотрите видео

"Моя субъективная точка зрения состоит в том, что, несмотря на заявления о необходимости длительного обучения, до конца года F-16 появятся в украинском небе со всей соответствующей инфраструктурой", – заверил политолог.

Вслед за Нидерландами передать Украине истребители F-16 решила и Дания. Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен объявила об отправке в наше государство 19 самолетов. К тому же получить первые самолеты можем до начала 2024 года.

F-16 станут последним компонентом в защите нашего неба, которого нам так не хватало. Это очень серьезный симметричный ответ на угрозы российской авиации и российских крылатых ракет, которые американские истребители способны перехватывать.

Как принималось решение о F-16: хронология событий