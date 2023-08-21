Про це 24 Каналу розповів Олексій Буряченко: політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад. На його думку, останні новини щодо отримання західної авіації дозволяють сподіватися на оптимістичне вирішення цього питання.

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Чому терміни очікуваних поставок постійно змінюються

Ми всі дуже добре розуміємось на особливостях надання допомоги від західних партнерів, тому час від часу бачимо настільки різні коментарі від учасників цього процесу. Спочатку наші партнери називають дуже обережні терміни, а потім українська сторона просуває значно більш оптимістичні меседжі.

"Не зрозуміло, як можна трактувати заяву Олексія Резнікова про те, що навчання майбутніх пілотів та персоналу F-16 фактично вже розпочались. Адже невідомо, скільки часу вони вже навчаються і скільки часу навчатимуться ще. Це туман війни, якщо перекладати з мови дипломатичних заяв", – зазначив Буряченко.

Зверніть увагу! Збройні Сили, МЗС та Офіс Президента роблять все можливе для того, щоб західні літаки з'явилися в Україні. Про це можуть свідчити випробування шведського винищувача Gripen, а також нещодавня новина про те, що Нідерланди погодились передати Україні 42 винищувачі.

Коли чекати західну авіацію в Україні

До війни Україна прагнула переозброїти свою авіацію до 2035 року. Але життя склалося так, що це переозброєння нам критично необхідно вже зараз, адже від нього залежить життя українських військових.

Політичне рішення про F-16 вже були прийняті під час зустрічі в Рамштайні наприкінці травня. Зараз тривають перемовини щодо деталей цього процесу. Адже справа не лише в тому, щоб передати літаки, а й у тому, щоб ці літаки мали аеродроми для базування та обслуговуючий персонал.

Олексій Буряченко про отримання західної авіації: дивіться відео

"Моя суб'єктивна точка зору полягає в тому, що попри заяви про потребу тривалого навчання, до кінця року F-16 з'являться в українському небі з усією відповідною інфраструктурою", – запевнив політолог.

До речі! Вслід за Нідерландами передати Україні винищувачі F-16 вирішила і Данія. Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен оголосила про відправку в нашу державу 19 літаків. До того ж отримати перші літаки можемо до початку 2024 року.

F-16 стануть останньою компонентою в захисті нашого неба, якої нам так бракувало. Це дуже серйозна симетрична відповідь на загрози російської авіації та російських крилатих ракет, які американські винищувачі здатні перехоплювати.

Як приймалося рішення про F-16: хронологія подій