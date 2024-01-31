GLSDB не совсем бомба: Коваленко назвал особенности оружия, которое должна получить Украина

Со дня на день Украина должна наконец получить высокоточные "крылатые бомбы" GLSDB от США. Оружие способно поражать вражеские цели на расстоянии до 150 километров и должно значительно расширить дальнобойные возможности ВСУ.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко назвал 24 Каналу главные преимущества долгожданного оружия. По его словам, GLSDB – это не совсем бомба.

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"Она имеет разгонный блок как у М30 и М31 – это разгонные блоки для реактивных снарядов М142 HIMARS. Основной импульс они получают именно от этого блока, но боевая часть – действительно бомба планировочного типа. После того, как заканчивается топливо в разгонном блоке, она отделяется и может планировать еще на несколько десятков километров", – сказал Коваленко.

Основные характеристики

GLSDB – это малогабаритные высокоточные боеприпасы, созданные компанией Boeing совместно со шведским предприятием SAAB.

Для наведения на цель GLSDB имеет инерционную навигационную систему и использует GPS. После запуска бомба разворачивает крылья и ее можно корректировать. Бомба может пролететь какой-то объект, если через некоторое время его признают важным для уничтожения, она может вернуться и ликвидировать его.

Эти боеприпасы можно запускать с установок РСЗО HIMARS и M270 как и снаряды GMLRS – семейство американских управляемых реактивных снарядов калибра 227 миллиметров, которые уже были предоставлены Украине ранее.

Версию GLSDB, запускаемую с воздуха, создали в 2019 году, но, несмотря на успешные испытания, Boeing и Saab не продавали ее.

Однако если GMLRS имеют дальность до 80 километров, то общее расстояние, которое могут преодолеть бомбы GLSDB более 150 километров. 70 – 80 километров из которых обеспечивается именно разгонным блоком от М30.

Вся остальная дистанция – это использование планировочного элемента от боевой части, которая примерно в 2,5 раза больше и значительно мощнее, чем от М142 HIMARS их снарядов М30 и М31.

Фактически, это "скрещение" крылатой ракеты и высокоточной управляемой авиабомбы. GLSDB позволят ВСУ держать под прицелом радиус примерно до Крымского перешейка и в глубине Донецкой и Луганской областей.

Что известно о передаче Украине бомб GMLRS