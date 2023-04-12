США планируют дополнительные поставки Abrams и Bradley в Украину, – Моравецкий

Украина получит дополнительную поставку вооружения от Соединенных Штатов Америки. Речь идет о танках Abrams и БМП Bradley.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции в Вашингтоне после встречи с вице-президентом США Камалой Гаррис.

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От помощи США зависит победа Украины

"Американцы будут делать дополнительные поставки вооружения в Украину, в частности, мы говорили о БМП Bradley, танках Abrams. Это уже вопрос для американцев", – сказал Моравецкий, отвечая на вопрос о дальнейшей военной помощи США для Украины.

По словам Моравецкого, Польша сделала то, что от нее зависело по вопросу военной помощи Украине. Польский премьер выразил удовлетворение тем, что Украина сейчас покупает у Польши оружие, в частности, на средства международных институтов, таких как ЕС.

Эти средства попадают в Киев, а Киев заказывает в Польше Rosomak (БТР), Rak (самоходные минометы), Krab (САУ), Piorun (ПЗРК) и многие другие виды оружия,

– подчеркнул Моравецкий.

Он назвал это хорошей информацией для польской промышленности.

"Конечно, мы уговаривали американцев, чтобы они как можно шире помогали (Киеву – 24 Канал), поскольку от этого зависит, как быстро может быть завершена война победой Украины", – резюмировал польский премьер.

США объявили о новой помощи Украине

4 апреля США объявили о новом пакете военной помощи Украине более чем на 2,5 миллиарда долларов. В Минобороны выделили больше боеприпасов для HIMARS, перехватчиков ПВО и артиллерийских снарядов.

Также Украина получила больше противотанковых систем, стрелкового оружия и транспортных средств тяжелой техники.

Минобороны США предоставило список оружия и боеприпасов, вошедших в новый пакет помощи. Речь идет о: