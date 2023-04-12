США планируют дополнительные поставки Abrams и Bradley в Украину, – Моравецкий

12 апреля 2023, 10:56
Читати новину українською

Источник:

Укринформ

Украина получит дополнительную поставку вооружения от Соединенных Штатов Америки. Речь идет о танках Abrams и БМП Bradley.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции в Вашингтоне после встречи с вице-президентом США Камалой Гаррис.

Смотрите также Польша поставит Украине три роты минометных САУ Rak: как они помогут на фронте

От помощи США зависит победа Украины

"Американцы будут делать дополнительные поставки вооружения в Украину, в частности, мы говорили о БМП Bradley, танках Abrams. Это уже вопрос для американцев", – сказал Моравецкий, отвечая на вопрос о дальнейшей военной помощи США для Украины.

По словам Моравецкого, Польша сделала то, что от нее зависело по вопросу военной помощи Украине. Польский премьер выразил удовлетворение тем, что Украина сейчас покупает у Польши оружие, в частности, на средства международных институтов, таких как ЕС.

Эти средства попадают в Киев, а Киев заказывает в Польше Rosomak (БТР), Rak (самоходные минометы), Krab (САУ), Piorun (ПЗРК) и многие другие виды оружия,
– подчеркнул Моравецкий.

Он назвал это хорошей информацией для польской промышленности.

"Конечно, мы уговаривали американцев, чтобы они как можно шире помогали (Киеву – 24 Канал), поскольку от этого зависит, как быстро может быть завершена война победой Украины", – резюмировал польский премьер.

США объявили о новой помощи Украине

4 апреля США объявили о новом пакете военной помощи Украине более чем на 2,5 миллиарда долларов. В Минобороны выделили больше боеприпасов для HIMARS, перехватчиков ПВО и артиллерийских снарядов.

Также Украина получила больше противотанковых систем, стрелкового оружия и транспортных средств тяжелой техники.

Минобороны США предоставило список оружия и боеприпасов, вошедших в новый пакет помощи. Речь идет о:

  • дополнительных патронах для ЗРК Patriot;
  • дополнительных боеприпасах для артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • 155-мм и 105-мм артиллерийских снарядах;
  • 120-мм минометных снарядах;
  • 120-мм и 105-мм танковых боеприпасах;
  • 25-мм боеприпасах;
  • ракетах с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
  • около 400 гранатометов и 200 000 патронов;
  • 11 тактических машинах для эвакуации техники;
  • 61 танкере с тяжелым топливом;
  • 10 грузовиках и 10 прицепах для перевозки тяжелой техники;
  • контрольно-диагностическом оборудовании для технического обслуживания и ремонта автомобилей;
  • запчастях и другом полевом оборудовании.

Автор: Михайло Гема