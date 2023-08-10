F-16 могут появиться на фронте внезапно, – Жданов объяснил, что на это указывает

Лидер США Джо Байден разрешил западным партнерам Украины начать обучение наших пилотов на истребителях F-16. Это свидетельствует о том, что эта авиация может внезапно появиться на поле боя.

Такое мнение на своем ютуб-канале озвучил военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. По его словам, после получения F-16 не за горами будет передача ВСУ ATACMS.

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Обучение пилотов на F-16

Олег Жданов отметил, что такое решение Байдена очень важно для Украины. Украинцы должны быть готовы к тому, что истребители F-16 могут оказаться на фронте внезапно.

В военном бюджете Штатов на этот год заложено 100 миллионов долларов на обучение пилотов в США. Думаю, есть информация, что вполне возможно, какая-то группа пилотов прошла обучение на самолетах F-16. Нам нужно быть готовыми к тому, что они могут появиться на поле боя внезапно,

– считает он.

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