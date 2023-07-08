Сможет проредить флот России: каковы перспективы и возможности получения F-16
Украине очень нужны западные истребители F-16, чтобы иметь преимущество в воздухе над врагом. Данный вид техники также позволит обеспечить существенную помощь наземным войскам, а также, возможно, проредить вражеский военно-морской флот.
Об этом 24 Каналу рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он добавил о залоге успешной работы F-16.
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Обучение украинских пилотов
Украина получит истребители F-16, но это вопрос времени, отметил Игнат. Он подчеркнул, что еще одним вопросом является переобучение украинских пилотов.
"То, что заявила Великобритания, – это один тип подготовки, собственно наземный, базовый для более молодого летного состава. А для тех, кто должен пересесть на F-16, это должна быть немного другая программа", – сказал спикер.Отметим, в начале июня посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс объяснила, как страна будет заниматься обучением украинских пилотов на F-16. Будет делать это без американских многоцелевых истребителей. Это будет базовая подготовка для того, чтобы "быть в состоянии готовности". О старте обучения официально не заявлялось в целях безопасности.
Юрий Игнат о преимуществах F-16: смотреть видео
Усиление наземных войск
Появление истребителей F-16 в украинском арсенале позволит наравне бороться с российской авиацией и совершить перелом в войне. Важно, что здесь должно быть подкрепление мощных наземных средств, таких как ЗРК PATRIOT или SAMP/T.
F-16 может противостоять имея на вооружении ракеты AIM-120 AMRAAM, которые могут лететь далеко, радар истребителя будет видеть еще лучше Су-35. Поэтому таким образом сможем помочь и неземным войскам, и, возможно, проредить военно-морской флот,
– добавил Юрий Игнат.
F-16 для Украины: последние новости
- В мае представитель Пентагона Фрэнк Кендалл прокомментировал возможную передачу F-16 Украина. Он заявил, что это займет в лучшем случае несколько месяцев – нужно проработать ряд деталей. Ранее в США заявляли, что снабжение Украины истребителей F-16 является приоритетом для Вашингтона.
- Украина не будет наносить удары с помощью F-16 по территории России. В этом убеждены в Белом доме. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби подчеркнул, что США не вмешиваются и не указывают Украине, какие цели поражать или не поражать. Украинские власти сами принимают дальнейшие шаги.
- Уже вскоре могут начаться первые базовые учения для украинских пилотов. Впрочем, пока нет четкого понимания на какой территории это должно происходить. Есть несколько стран.