Сможет проредить флот России: каковы перспективы и возможности получения F-16

Украине очень нужны западные истребители F-16, чтобы иметь преимущество в воздухе над врагом. Данный вид техники также позволит обеспечить существенную помощь наземным войскам, а также, возможно, проредить вражеский военно-морской флот.

Об этом 24 Каналу рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он добавил о залоге успешной работы F-16.

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Обучение украинских пилотов

Украина получит истребители F-16, но это вопрос времени, отметил Игнат. Он подчеркнул, что еще одним вопросом является переобучение украинских пилотов.

"То, что заявила Великобритания, – это один тип подготовки, собственно наземный, базовый для более молодого летного состава. А для тех, кто должен пересесть на F-16, это должна быть немного другая программа", – сказал спикер.

Отметим, в начале июня посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс объяснила, как страна будет заниматься обучением украинских пилотов на F-16. Будет делать это без американских многоцелевых истребителей. Это будет базовая подготовка для того, чтобы "быть в состоянии готовности" . О старте обучения официально не заявлялось в целях безопасности.

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Усиление наземных войск

Появление истребителей F-16 в украинском арсенале позволит наравне бороться с российской авиацией и совершить перелом в войне. Важно, что здесь должно быть подкрепление мощных наземных средств, таких как ЗРК PATRIOT или SAMP/T.

F-16 может противостоять имея на вооружении ракеты AIM-120 AMRAAM, которые могут лететь далеко, радар истребителя будет видеть еще лучше Су-35. Поэтому таким образом сможем помочь и неземным войскам, и, возможно, проредить военно-морской флот,

– добавил Юрий Игнат.

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