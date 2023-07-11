В Кремле истерика из-за дальнобойных ракет от Франции и кассетных боеприпасов от США

Украина продолжает получать важное вооружение от партнеров. От США – кассетные боеприпасы, а от Франции – дальнобойные ракеты. Понятно, что из-за этого в России хорошенько так "загорелось".

Истерика в Кремле безумная. Также пожаловаться на военную помощь для Украины успел глава министерства нападения России Шойгу. Но обо всем по очереди расскажет 24 Канал, который ознакомился с сетованиями врагов.

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Ракеты SCALP пугают россиян безумно

У спикера Кремля Дмитрия Пескова от этой новости сильно так подгорело. Как бы там ни было, но Украине уже даже успели пригрозить "последствиями". И это за то, что нам передали ракеты, которые мы еще не успели использовать. Хорошо.

Справедливости ради, пожаловался Песков на этот шаг со стороны Франции. Вот процитируем спикера Кремля: "решение Франции о передаче Украине дальнобойных ракет было ошибочным".

Он в традиционной манере заявил, что это "будет иметь для Киева негативные последствия". И добавил, что Россия будет "вынуждена" принимать какие-то там ответные меры. Правда, Песков решил уже не уточнять, какая именно угроза ожидает Украину.

Реакция Шойгу вызывает истерический смех

Собственно, глава министерства нападения России отреагировал на решение о передаче кассетных боеприпасов Соединенными Штатами. По его словам, получение этого вида вооружения Украиной станет причиной того, что "российские вооруженные силы будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения против ВСУ".

А теперь напомним, что Россия кассетные боеприпасы использует против ВСУ еще с 2014 года. Более того, не гнушается ими обстреливать также мирное население. Ежедневно враг выпускает их по населенным пунктам, расположенным вблизи линии разграничения. И россиян не останавливает тот факт, что от этих снарядов травмируются и гибнут мирные жители Украины, которых они пришли "асвабаждать".

Франция передаст Украине ракеты SCALP: что известно