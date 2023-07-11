В Кремле истерика из-за дальнобойных ракет от Франции и кассетных боеприпасов от США
Украина продолжает получать важное вооружение от партнеров. От США – кассетные боеприпасы, а от Франции – дальнобойные ракеты. Понятно, что из-за этого в России хорошенько так "загорелось".
Истерика в Кремле безумная. Также пожаловаться на военную помощь для Украины успел глава министерства нападения России Шойгу. Но обо всем по очереди расскажет 24 Канал, который ознакомился с сетованиями врагов.
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Ракеты SCALP пугают россиян безумно
У спикера Кремля Дмитрия Пескова от этой новости сильно так подгорело. Как бы там ни было, но Украине уже даже успели пригрозить "последствиями". И это за то, что нам передали ракеты, которые мы еще не успели использовать. Хорошо.
Справедливости ради, пожаловался Песков на этот шаг со стороны Франции. Вот процитируем спикера Кремля: "решение Франции о передаче Украине дальнобойных ракет было ошибочным".
Он в традиционной манере заявил, что это "будет иметь для Киева негативные последствия". И добавил, что Россия будет "вынуждена" принимать какие-то там ответные меры. Правда, Песков решил уже не уточнять, какая именно угроза ожидает Украину.
Реакция Шойгу вызывает истерический смех
Собственно, глава министерства нападения России отреагировал на решение о передаче кассетных боеприпасов Соединенными Штатами. По его словам, получение этого вида вооружения Украиной станет причиной того, что "российские вооруженные силы будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения против ВСУ".
А теперь напомним, что Россия кассетные боеприпасы использует против ВСУ еще с 2014 года. Более того, не гнушается ими обстреливать также мирное население. Ежедневно враг выпускает их по населенным пунктам, расположенным вблизи линии разграничения. И россиян не останавливает тот факт, что от этих снарядов травмируются и гибнут мирные жители Украины, которых они пришли "асвабаждать".
Франция передаст Украине ракеты SCALP: что известно
- Объявление о передаче дальнобойных ракет сделал президент Франции Эммануэль Макрон. Причем анонсировал предоставление вооружения Украине во время саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля.
- Ракеты SCALP чрезвычайно важны для нашей армии. По сути это французская версия британской дальнобойной ракеты Storm Shadow. Последняя уже наделала немало шума среди россиян, которые поначалу не могли оправиться от HIMARS, а теперь еще и от этого добра с Запада.
- SCALP – дальнобойная авиационная ракета класса "воздух – земля". Она способна лететь на расстояние более 250 километров. А ее боевая часть весит 450 килограмм. Интересно, что она способна обходить мощные системы ПВО. За этой ссылкой мы рассказывали больше о французской версии Storm Shadow.