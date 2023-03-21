Британия передаст Украине бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран

Великобритания продолжает помогать Украине в борьбе с российскими террористами. Так, нашему государству передадут бронебойные снаряды.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди. Отметим, что ранее Великобритания передала ВСУ высокотехнологичные ракеты Brimstone 2.

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Британия передаст Украине бронебойные снаряды

Кроме предоставления Украине эскадрона основных боевых танков Challenger 2, мы обеспечим боеприпасы, включая бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран,

– заявила Голди.

Она отметила, что эти снаряды обладают высокой эффективностью для поражения современных танков и бронетехники.

Обеденный уран – это металл высокой плотности. Благодаря высокой плотности обедненный уран используется в броне военной техники (в том числе в танках M1 Abrams) и бронебойных снарядах. Может использоваться как ядерное топливо в реакторах на бегущей волне.

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