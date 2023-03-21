Британия передаст Украине бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран

21 марта 2023, 15:23
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Великобритания продолжает помогать Украине в борьбе с российскими террористами. Так, нашему государству передадут бронебойные снаряды.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди. Отметим, что ранее Великобритания передала ВСУ высокотехнологичные ракеты Brimstone 2.

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Британия передаст Украине бронебойные снаряды

Кроме предоставления Украине эскадрона основных боевых танков Challenger 2, мы обеспечим боеприпасы, включая бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран,
– заявила Голди.

Она отметила, что эти снаряды обладают высокой эффективностью для поражения современных танков и бронетехники.

Обеденный уран – это металл высокой плотности. Благодаря высокой плотности обедненный уран используется в броне военной техники (в том числе в танках M1 Abrams) и бронебойных снарядах. Может использоваться как ядерное топливо в реакторах на бегущей волне.

Военная помощь Украине: последние новости

  • США 20 марта объявили об очередном пакете военной помощи, несколько дней назад анонсированном в Белом доме. Украина получит от США помощь на 350 миллионов долларов.
  • Также США предоставит новый пакет военной помощи для Украины. Среди вооружения и военной техники, которая должна прийти к нам, есть речные катера. Можно предположить, что их может использовать ВСУ во время форсирования Днепра в Херсонской области.
  • Отметим, что Украина уже получила первые танки Leopard от Норвегии. Кроме танков, в Украину прибыло оружие и техника из нового пакета военной помощи.
  • Кроме этого, Украина уже совсем скоро получит первые немецкие боевые машины пехоты Marder. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что они "уже на пути в Украину".
  • Кстати, США не только дает нам оружие и технику из своих запасов. В стране также производят боеприпасы, с помощью которых Украина продолжает защищать свою свободу и независимость.

Автор: Софія Ковнір