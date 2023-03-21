Британия передаст Украине бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран
21 марта 2023, 15:23Читати новину українською
Великобритания продолжает помогать Украине в борьбе с российскими террористами. Так, нашему государству передадут бронебойные снаряды.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди. Отметим, что ранее Великобритания передала ВСУ высокотехнологичные ракеты Brimstone 2.
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Британия передаст Украине бронебойные снаряды
Кроме предоставления Украине эскадрона основных боевых танков Challenger 2, мы обеспечим боеприпасы, включая бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран,
– заявила Голди.
Она отметила, что эти снаряды обладают высокой эффективностью для поражения современных танков и бронетехники.
Обеденный уран – это металл высокой плотности. Благодаря высокой плотности обедненный уран используется в броне военной техники (в том числе в танках M1 Abrams) и бронебойных снарядах. Может использоваться как ядерное топливо в реакторах на бегущей волне.
Военная помощь Украине: последние новости
- США 20 марта объявили об очередном пакете военной помощи, несколько дней назад анонсированном в Белом доме. Украина получит от США помощь на 350 миллионов долларов.
- Также США предоставит новый пакет военной помощи для Украины. Среди вооружения и военной техники, которая должна прийти к нам, есть речные катера. Можно предположить, что их может использовать ВСУ во время форсирования Днепра в Херсонской области.
- Отметим, что Украина уже получила первые танки Leopard от Норвегии. Кроме танков, в Украину прибыло оружие и техника из нового пакета военной помощи.
- Кроме этого, Украина уже совсем скоро получит первые немецкие боевые машины пехоты Marder. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что они "уже на пути в Украину".
- Кстати, США не только дает нам оружие и технику из своих запасов. В стране также производят боеприпасы, с помощью которых Украина продолжает защищать свою свободу и независимость.