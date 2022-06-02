Украина получит от Швеции противокорабельные ракеты и другое вооружение

Весь цивилизованный мир объединился, чтобы помочь Украине отразить атаку российской армии. Ведь Россия теперь без преувеличений угрожает всему миру.

Еще одним государством, которое поможет нашему государству с оружием стала Швеция. О новой инициативе сообщила министр иностранных дел страны Анн Линде.

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Что получит Украина от Швеции

По словам Линде, Швеция отправит нам противокорабельные ракеты, противотанковые вооружения. Будут и винтовки и соответствующие боеприпасы.

Это уже четвертый пакет поддержки Швеции для нашего государства. В него также входит и финансовый вклад в Вооруженные Силы Украины. Общая сумма включает более 95 миллионов евро.

Война России против Украины должна прекратиться,

– заверила Линде.

Напомним, что Швеция и Финляндия после нападения России на Украину решили присоединиться к НАТО. Причиной называли именно такие действия России, нарушившие безопасность в регионе. Альянс заявку принял и страны должны стать его членами в ближайшие сроки. Сейчас продолжаются переговоры с выступающей против Турцией.

Какое оружие получает Украина от союзников

Больше всего оружия нам поставляют Соединенные Штаты Америки. Там приняли ленд-лиз для нас и тоже поддерживают экономически. Вчера, 1 июня, США одобрили очередной уже 11 пакет помощи. Он будет включать предоставление HIMARS, Javelin, вертолетов и прочее. По словам Госсекретаря США Энтони Блинкена, объем помощи будет достигать 700 миллионов долларов. В США уже отмечалось, что дальность ракет, которые получит Украина, будет до 80 километров. Однако отмечалось, что наше государство гарантировало не использовать это оружие по территории России.

Надежным союзником является и Великобритания. Страна пообещала предоставить Украине ракетные системы M270, поражающие цели на расстоянии 80 километров. Это решение уже скоординировано с США. Оружие предоставляют для повышения состоятельности украинских сил. Ведь россияне в наступлении на Донбассе задействовали всю возможную технику и живую силу.

Не менее важную роль в поддержке Украины играет соседняя Польша. Именно туда отправились миллионы наших беженцев, и государство оказывает им всю возможную поддержку. Так, 1 июня визит в Украину совершила делегация правительства Польши во главе с премьер-министром Матеушем Моравецким. На встрече было принято важное решение для обеих стран. Украина и Польша хотят создать совместное предприятие по производству оружия.

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