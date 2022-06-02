Ще однією державою, яка допоможе нашій державі зі зброєю стала Швеція. Про нову ініціативу повідомила міністерка закордонних справ країни Анн Лінде.

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Що отримає Україна від Швеції

За словами Лінде, Швеція відправить нам протикорабельні ракети, протитанкові озброєння. Будуть й гвинтівки та відповідні боєприпаси.

Це вже четвертий пакет підтримки від Швеції для нашої держави. До нього також входить і фінансовий внесок у Збройні Сили України. Загальна сума включає понад 95 мільйонів євро.

Війна Росії проти України має припинитися,

– запевнила Лінде.

Нагадаємо, що Швеція та Фінляндія після нападу Росії на Україну вирішила приєднатися до НАТО. Причиною називали саме такі дії Росії, які порушили безпеку в регіоні. Альянс заявку прийняв і країни мають стати його членами в найближчі терміни. Зараз тривають перемовини з Туреччиною, яка виступала проти.

Яку зброю отримує Україна від союзників

Чи не найбільше зброї нам постачають Сполучені Штати Америки. Там ухвалили ленд-ліз для нас і також підтримують економічно. Вчора, 1 червня, США схвалили черговий, вже 11 пакет допомоги. Він включатиме надання HIMARS, Javelin, гелікоптерів та інше. За словами Держсекретаря США Ентоні Блінкена, обсяг допомоги сягатиме 700 мільйонів доларів. У США вже зазначали, що дальність ракет, які отримає Україна, буде до 80 кілометрів. Однак зауважували, що наша держава гарантувала не використовувати цю зброю по території Росії.

Надійним союзником є й Велика Британія. Країна пообіцяла надати Україні ракетні системи M270, які вражають цілі на відстані 80 кілометрів. Це рішення вже скоординували зі США. Зброю надають для значного підвищення спроможності українських сил. Адже росіяни в наступі на Донбасі задіяли всю можливу техніку та живу силу.

Не менш вагому роль у підтримці України відіграє сусідня Польща. Саме туди вирушили мільйони наших біженців і держава надає їм всю можливу підтримку. Так, 1 червня візит до України здійснила делегація уряду Польщі на чолі з прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким. На зустрічі прийняли важливе рішення для обох країн. Україна та Польща хочуть створити спільне підприємство з виготовлення зброї.

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