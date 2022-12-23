"Пэтриоты" помогут": скоро ВСУ начнут делать россиянам на земле очень больно

О "пэтриотических "Пэтриотах". Немного контекста, чтобы легче переносить беспощадную телевизионную экспертизу.

Почему решение о передаче "Пэтриотов" так важно

1. Решение США предоставить Украине батарею "Пэтриотов" – долгожданное, выстраданное, в некотором роде историческое. Масштаб этого "исторического" до конца неясен, он в потенциале. Ибо много "если". Но при любом масштабе – это прорыв.

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Значение данного решения не только в том, что мы получим некоторое количество стреляющих штук, которые сделают наше небо чуть безопаснее.

Хорошо, что все осознают (ведь осознают, да?): этой зимой "Пэтриоты" нам помогут только эмоционально. Реально они появятся на поле боя, когда зиму мы уже переживем и будем решать другие задачи (об этом ниже).

Потенциальная историчность – в другой плоскости. Во-первых, в ходе практической имплементации данного решения может резко сузиться круг технологий и процедур (не только ракеты, радары и так далее, но и протоколы обмена данными, связь, БПЛА), которые нам пока не доверяют.

Каждое сужение этого круга означает, что партнеры больше вовлекаются в нашу судьбу. Под обеспечение работы "Пэтриотов" неизбежно будет подвязана определённая инфраструктура. Это укрепит и без того тесные связи.

Как решили задачу со звездочкой

, решение США по одной батарее снимает предохранитель с этого типа вооружений и открывает возможность его получения из разных стран. Есть надежда, что веселее пойдет диалог и по SAMP-T, например. В сумме появляется шанс насытить еще один эшелон нашей ПВО / ПРО. И вот если это произойдет, тогда ситуация заиграет новыми красками.

2. Напомню, что эпопея с получением "Пэтриотов" началась не вчера. Аргументы, из-за которых решение не принималось до сих пор, сводились к двум типам:

1) вы вообще в своем уме? Низзя-низзя-низзя! Этого не будет никогда!

2) А если бы даже было можно, их нельзя интегрировать в вашу систему ПВО / ПРО, и вообще – вы из них стрелять не умеете!

Украинская сторона работала с этими аргументами. Я знаю очень мало, но кое-что наблюдал воочию. В августе 2021 года тогда еще вице-премьер по реинтеграции Алексей Резников, будучи в Вашингтоне (готовился визит президента), озвучил идею размещения американских ПВО в Украине. И это была не первая такая инициатива. Тогда ее обсмеяли наши многомудрые граждане.

Суть этой конкретной была в том, что размещать иностранные военные базы запрещает Конституция, а вот иностранные "библиотечные центры" – нет. Нигде не сказано, что американские библиотекари, с согласия украинской стороны, не могут, среди прочего, оперировать "Пэтриотами". И получать поддержку от других американских библиотекарей. При должной сноровке это снимало часть вопросов по интеграции и неумению стрелять. Оставался незыблемый аргумент "низзя"!".

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В ноябре 2021 года по итогам визита в Вашингтон уже министра обороны Резникова был получен один из первых его практических результатов на посту: по итогам переговоров в Пентагоне был организован (конец ноября – самое начало декабря) визит мониторинговой миссии США, которая ознакомилась с возможностями и потребностями наших ПВО. Саму миссию обсуждали и до этого. Но она как-то не ехала. Вот не ехала как-то.

Общая идея была в том, что американские средства ПВО / ПРО нам, конечно, низзя, но если все-таки немножко можно, то как это может быть?

"Воскресение" украинской ПРО

3. Полномасштабное вторжение России изменило многое, но не изменило материальную часть. Эта матчасть заключается в том, что ресурс систем, составляющих основу нашей сегодняшней ПВО (БУК-С300; всякие "Стрелы", "Осы" оставим за кадром) через какое-то время будет исчерпан. Это неизбежно. А Россия никуда не денется.

Мы можем что-то единичное разными путями добывать, но мы эти системы не производим, поэтому данный ресурс конечен. И надо что-то решать. Я не буду комментировать то, что делается в плане отечественных разработок. Об этом скажут в правильное время правильные люди. Суть – нам нужно в сжатые сроки построить максимально эффективную защиту: 1) в реальной обстановке; 2) из доступных средств.

В августе Минобороны представило партнерам видение состоящей из трех эшелонов системы ПВО / ПРО. В сентябре эта история уже стала публичной: американские партнеры поддержали и на Рамштайне обозначили создание интегрированной системы ПВО / ПРО для Украины в качестве приоритета №1.

То есть, диалог уже шел в стиле "нам нужна вот эта штука в эту ячейку паззла, их у вас есть, дайте, практически все реализуемо". На прикладном уроне канва была проработана, оставалось политическое решение. На это решение работали все на своих уровнях, но перелом и конечный результат обеспечен в ходе диалога глав государств.

Чтобы не повторяться, в сети есть ряд хороших материалов, где разбираются контуры этой системы. И все эти "Стингеры" (ПЗРК) – "Гепарды" – "Хоки" – "Аспиды" – "Кротали" – "Насамсы" – "Ирисы" расставляются по эшелонам с описанием решаемых задач.

Если вы посмотрите ТТХ "Пэтриотов", то увидите, что это не панацея. И это не THAAD. Но это шаг к насыщению одного из эшелонов. Масштаб этого шага и его последствия мы увидим в процессе. Потому что.

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Изнурительная зима

4. Если максимально упрощать, то россияне могут одновременно запустить по нам какое-то количество баллистических и крылатых ракет (100+), а также а также переделанные в "земля – земля" ракеты от ЗРК плюс всякие "мопеды".

Как только мы получим достаточное число комплексов (и боеприпасов к ним), чтобы перехватывать львиную долю этих ракет, смысловое наполнение обстрелов радикально снизится. Ибо это весьма недешевое удовольствие.

Когда наступит условный паритет – я не знаю. Зимой мы еще что-то получим и что-то еще испортим россиянам. Масштаб единовременного залпа снизится. Но и россияне что-то нам испортят. Тут сложно вывести точный баланс.

Однако российские держиморды понимают, что долгосрочная тенденция становится для них угрожающей. Поэтому судорожно ищут дополнительные сравнительно точные ракеты и недорогие средства для воздушного террора. Дабы еще зимой нас сломать и добить. Ибо весной картинка может измениться.

Главная российская держиморда наверняка осознает, что каждый новый комплекс ПВО / ПРО, которые приходит в Украину и становится на защиту критической инфраструктуры, высвобождает другой комплекс, который может быть направлен на усиление прикрытия войск. А когда войска противника прикрыты, и ему, помимо всего прочего, публично обещают малопонятные высокоточные барражирующие бомбы, твои собственные войска могут загрустить.

Отсюда возникает некое окно возможностей, которое ставит держиморд перед выбором: попытаться успеть в него втиснуться с нарастающим риском коллективного самоубийства, либо готовить масштабный "жест доброй воли". Большевистские газеты пишут, что на этот счет в российском военно-политическом руководстве единства нет. Хотя создавать условия для нового масштабного наступления они не прекратят, мобилизация будет нарастать.

Если число полученных нами комплексов (+ маячащая на горизонте авиация) станет таковым, что де-факто "закроет небо", на земле наши войска начнут делать россиянам очень больно. Гораздо больнее, чем сейчас. Ведь активность по обеспечению работы на земле никто не прекращал.

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"Историчность" решения будет сильно зависеть от числа и сроков поставок средств ПВО / ПРО. Как бы там ни было, все эти планы будут воплощены благодаря тем, кто сейчас держит Бахмут, давит в районе Сватово – Кременной, истребляет оккупантов на других участках фронта. Они выигрывают нам всем время.

Главное, что происходит за это время – поражение России перестает быть фантастической категорией. Это поражение начинают по-разному визуализировать. Исчезает аргумент "зачем помогать, если нельзя победить". Так что решение даже по одной батарейке "Пэтриотов", сам сигнал, точно будет иметь последствия, выходящие за рамки возможностей нескольких пусковых установок.